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ЦПД: росіяни поширюють фейк про начебто удар по виробництву та пункту управління дронами у Харкові

Окупанти вкотре намагаються виправдати терор цивілного населення України.

ЦПД: росіяни поширюють фейк про начебто удар по виробництву та пункту управління дронами у Харкові
Фото: ЦПД

Російські пропагандисти поширюють фейки щодо удару по Харкову в ніч проти 30 травня. Цього разу окупанти заявили про начебто атаку на виробництво дронів.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

Пропагандистські ресурси заявляють, що начебто на території підприємства був цех із виробництва дронів і пункт управління безпілотниками.

Насправді російські "шахеди" вдарили по тролейбусному депо, що видно на фото й відео з місця події, а також пошкодили багатоквартирні будинки поряд. Росіяни застосували щонайменше вісім ударних дронів. На території підприємства не було жодних військових об’єктів.

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"Подібною брехнею росіяни намагаються переконати громадськість, начебто ця атака була спрямована не по мирному населенню, а по військовій цілі. Це вже класична поведінка російських пропагандистів. У такий спосіб вони намагаються виправдатися за терористичні атаки по українських містах", – йдеться у повідомленні.

  • Вночі 30 травня Росія завдала масштабного удару ударними БпЛА по Харкову. Кількість постраждалих зросла до трьох осіб. Зафіксовано влучання восьми БпЛА по території транспортного комунального підприємства у Слобідському районі Харкова. 
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