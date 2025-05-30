ЦПД: росіяни поширюють фейк про начебто удар по виробництву та пункту управління дронами у Харкові

Російські пропагандисти поширюють фейки щодо удару по Харкову в ніч проти 30 травня. Цього разу окупанти заявили про начебто атаку на виробництво дронів.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

Пропагандистські ресурси заявляють, що начебто на території підприємства був цех із виробництва дронів і пункт управління безпілотниками.

Насправді російські "шахеди" вдарили по тролейбусному депо, що видно на фото й відео з місця події, а також пошкодили багатоквартирні будинки поряд. Росіяни застосували щонайменше вісім ударних дронів. На території підприємства не було жодних військових об’єктів.

"Подібною брехнею росіяни намагаються переконати громадськість, начебто ця атака була спрямована не по мирному населенню, а по військовій цілі. Це вже класична поведінка російських пропагандистів. У такий спосіб вони намагаються виправдатися за терористичні атаки по українських містах", – йдеться у повідомленні.