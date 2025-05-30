У пункті пропуску "Шегині" обмежили рух транспорту через ремонт

Там прокладають трубопровід та демонтують дорожнє покриття на напрямку виїзду з України.

У пункті пропуску "Шегині", що на польсько-українському кордоні, обмежили рух транспорту через ремонт.

Про це інформує ДПСУ.

"У зв’язку з масштабними ремонтними роботами у пункті пропуску «Шегині» (українсько-польський кордон), тимчасово ускладнено рух автотранспорту", – йдеться у повідомленні.

Прикордонники пояснили, що сповільнене оформлення вантажних та легкових автомобілів пов’язане з прокладанням трубопроводу та демонтажем дорожнього покриття на напрямку виїзду з України.

У ДПСУ кажуть, що роботи проводяться в рамках проєкту з модернізації інфраструктури. Це має на меті підвищення комфорту та швидкості перетину кордону в майбутньому.

За даними прикордонників, станом на 30 травня, найбільш завантаженими є пункти пропуску "Краківець", "Шегині". Середня завантаженість є на "Рава-Руській", "Грушеві" та "Угриневі", а найменш завантажені – це "Нижанковичі" та "Смільниця".