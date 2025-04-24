Через ремонт дороги на ПП "Медика-Шегині" може сповільнитися пропуск транспорту

Відсьогодні, 24 квітня, через ремонт дороги на пункті пропуску "Медика-Шегині", що на кордоні із Польщею, може сповільнитися пропуск транспорту.

"За інформацією польської сторони, з сьогоднішнього дня розпочато ремонтні роботи в пункті пропуску «Медика» (напрямок в’їзду до Польщі/виїзду з України), зокрема - прокладення нового асфальтного покриття", – йдеться у повідомленні Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.

У зв’язку з цим можливе сповільнення оформлення легкових автомобілів та автобусів на в’їзд до Польщі.

А від 09:00 25 квітня оформлення вантажівок здійснюватиметься лише по одній смузі руху. Ремонтні роботи триватимуть орієнтовно до середини липня.

"Також звертаємо увагу, що з української сторони в цьому ж пункті пропуску продовжуються ремонтно-реконструкційні роботи, що також впливає на швидкість руху транспорту", – наголосили у службі.

Крім того, в українському пункті пропуску "Шегині" ремонтні роботи триватимуть орієнтовно до 10 травня.

Тому просять заздалегідь планувати поїздки та, за можливості, обирати альтернативні, менш завантажені пункти пропуску: