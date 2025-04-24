Головне за ніч та ранок четверга, 24 квітня: масована комбінована атака на Київ та інші міста, майже 170 боєзіткнень

Цієї ночі Росія атакувала Київ і вісім областей - Житомирську, Київську, Дніпропетровську, Харківську, Полтавську, Хмельницьку, Сумську і Запорізьку. Найбільше постраждала саме столиця, повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

У Києві рятувальники працювали на 13 локаціях. У Святошинському районі станом на 7:30 тривав розбір завалів житлового будинку. "З-під руїн чути телефонні дзвінки – пошуки триватимуть, доки не переконаються, що вже дістали всіх. Є інформація про двох дітей, яких досі не можуть знайти на місці події", – сказав Клименко.

Усю ніч ліквідаційні роботи велися під загрозою повторного обстрілу. На Житомирщині ворог завдав повторного удару по підрозділу ДСНС, який прибув на гасіння пожежі.

Більше інформації - в новині.

Київ Росія атакувала близько першої години ночі четверга ракетами і дронами, працювала ППО. В місті пролунало декілька вибухів, повідомили в КМДА і Київській міській військовій адміністрації.

За уточненими даними від мера міста станом на 10:30, у столиці 8 людей загинули, 77 постраждали. 77 людей звернулися за допомогою до медиків.

Рятувальники продовжують розбирати завали в двох пошкоджених будинках у Святошинському районі.

Більше інформації – в новині.

Харків був атакований дронами і ракетами 24 рази.

У декількох регіонах внаслідок удару пошкоджено залізницю, поранені машиніст і провідник.

Поїзди продовжують рух за графіком.

Телеграмканали пишуть, що президент Володимир Зеленський скоротив свій візит до Південної Африки і після зустрічі з президентом ПАР повернеться в Україну.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 168 боєзіткнень.

Найбільше боїв відбулося на Покровському (56), Лиманському (20), Торецькому (25) напрямках і на Курщині (26).

Авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 10 районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, два пункти управління БпЛА, один засіб РЕБ, чотири артилерійські системи та ще один інший важливий об’єкт противника.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що за минулу добу російська армія втратила ще 1060 окупантів, 3 ворожі танки, 5 бойових броньованих машин, 49 артилерійських систем, 1 РСЗВ, 134 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн. Від початку вторгнення армія ворога втратила близько 945 330 солдатів.

Про інші втрати ворога – в новині.

У ніч на 24 квітня, починаючи з 19:30, Росія била по Україні ракетами різних типів повітряного, наземного та морського базування, а також ударними БпЛА типу Shahed та дронами-імітаторами інших типів. Основним напрямком удару був Київ, повідомили в Повітряних силах.

Радіотехнічні війська Повітряних Сил виявили та здійснили супровід 215 повітряних цілей противника:

11 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 (райони пусків – Брянська, Воронезька, Курська обл.)

37 крилатих ракет Х-101 зі стратегічних бомбардувальників Ту-95мс (район пусків – Саратовська обл.)

6 крилатих ракет Іскандер-К (район пусків – Донецька обл.)

12 крилатих ракет Калібр (із акваторії Чорного моря)

4 керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69 із літаків тактичної авіації (район пусків – Бєлгородська обл.)

145 ударних БпЛА Shahed/дронів-імітаторів різних типів (із російських районів Брянськ, Міллерово, Курськ, Приморсько-Ахтарськ; Чауда – Крим).

За попередніми даними, станом на 10.00 підтверджено збиття 112 повітряних цілей:

7 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23;

31 крилату ракету Х-101;

6 крилатих ракет Калібр;

4 керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69;

64 ударних БпЛА Shahed.

Крім того, 68 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Під час спілкування з журналістами в Овальному кабінеті президента США Дональда Трампа попросили дати чітку відповідь, чи вимагають Сполучені Штати від України визнання Криму російським для досягнення миру.

Господар Білого дому оминув це запитання, сказавши, що "просто хоче, щоб війна закінчилася, тож все одно". Трамп також заявив, що "не має фаворитів, а просто хоче укладення угоди" - відкидаючи звинувачення в тому, що діє лише в інтересах кремлівського диктатора Путіна і при цьому заперечує позицію Президента України Володимира Зеленського.

Переговори у Лондоні за участі свого спецпосланця Кіта Келлога, фактично зірвані США нібито через відмову України погоджуватися з умовами "плану Трампа", президент США назвав "дуже хорошими".

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