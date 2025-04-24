Уночі Росія била по Україні 215 ракетами різних типів і дронів. У відбитті допомагали F-16 і Mirage

У ніч на 24 квітня, починаючи з 19:30, Росія била по Україні ракетами різних типів повітряного, наземного та морського базування, а також ударними БпЛА типу Shahed та дронами-імітаторами інших типів. Основним напрямком удару був Київ.

Про це повідомили в Повітряних силах. Радіотехнічні війська Повітряних Сил виявили та здійснили супровід 215 повітряних цілей противника:

11 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 (райони пусків – Брянська, Воронезька, Курська обл.)

37 крилатих ракет Х-101 зі стратегічних бомбардувальників Ту-95мс (район пусків – Саратовська обл.)

6 крилатих ракет Іскандер-К (район пусків – Донецька обл.)

12 крилатих ракет Калібр (із акваторії Чорного моря)

4 керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69 із літаків тактичної авіації (район пусків – Бєлгородська обл.)

145 ударних БпЛА Shahed/дронів-імітаторів різних типів (із російських районів Брянськ, Міллерово, Курськ, Приморсько-Ахтарськ; Чауда – Крим).

"До відбиття повітряного нападу противника залучались авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України", – повідомили в Повітряних силах.

За попередніми даними, станом на 10.00 підтверджено збиття 112 повітряних цілей:

7 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23;

31 крилату ракету Х-101;

6 крилатих ракет Калібр;

4 керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69;

64 ударних БпЛА Shahed.

Крім того, 68 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Фото: Повітряні сили в Telegram

У відбитті атаки активну участь брала авіація, зокрема пілоти винищувачів F-16 та Mirage. На рахунку українських пілотів десятки збитих повітряних цілей.

Внаслідок російської атаки постраждали Київська, Харківська, Дніпропетровська, Житомирська, Запорізька та Хмельницька області.