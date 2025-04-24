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Уночі Росія била по Україні 215 ракетами різних типів і дронів. У відбитті допомагали F-16 і Mirage

Збили 112 цілей, ще 68 дронів локаційно втрачені. 

У ніч на 24 квітня, починаючи з 19:30, Росія била по Україні ракетами різних типів повітряного, наземного та морського базування, а також ударними БпЛА типу Shahed та дронами-імітаторами інших типів. Основним напрямком удару був Київ. 

Про це повідомили в Повітряних силах. Радіотехнічні війська Повітряних Сил виявили та здійснили супровід 215 повітряних цілей противника:

  • 11 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 (райони пусків – Брянська, Воронезька, Курська обл.)
  • 37 крилатих ракет Х-101 зі стратегічних бомбардувальників Ту-95мс (район пусків – Саратовська обл.)
  • 6 крилатих ракет Іскандер-К (район пусків – Донецька обл.)
  • 12 крилатих ракет Калібр (із акваторії Чорного моря)
  • 4 керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69 із літаків тактичної авіації (район пусків – Бєлгородська обл.)
  • 145 ударних БпЛА Shahed/дронів-імітаторів різних типів (із російських районів Брянськ, Міллерово, Курськ, Приморсько-Ахтарськ; Чауда – Крим).

"До відбиття повітряного нападу противника залучались авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України", – повідомили в Повітряних силах. 

За попередніми даними, станом на 10.00 підтверджено збиття 112 повітряних цілей:

  • 7 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23;
  • 31 крилату ракету Х-101;
  • 6 крилатих ракет Калібр;
  • 4 керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69;
  • 64 ударних БпЛА Shahed.

Крім того, 68 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Фото: Повітряні сили в Telegram

У відбитті атаки активну участь брала авіація, зокрема пілоти винищувачів F-16 та Mirage. На рахунку українських пілотів десятки збитих повітряних цілей.

Внаслідок російської атаки постраждали Київська, Харківська, Дніпропетровська, Житомирська, Запорізька та Хмельницька області.

  • Найбільше руйнувань, за офіційними повідомленнями, в Києві. Жертвами удару стали не менше 8 людей, а поранені близько 70. Постраждали Святошинський, Голосіївській, Солом'янський, Подільський, Печерський і Оболонський райони.
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