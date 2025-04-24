У Запоріжжі через "шахеди" пошкоджені багатоповерхівки, РФ атакувала область понад 450 разів

Російська окупаційна армія упродовж доби завдала 456 ударів по 13 населених пунктах Запорізької області.

Як повідомив очільник ОВА Іван Федоров, росіяни атакували Запоріжжя "шахедами". Попередньо пошкоджень зазнали дві багатоповерхівки в одному із районів міста.

Крім цього війська РФ здійснили 4 авіаційних удари по Лобковому та Гуляйполю.

307 БпЛА різної модифікації атакували Запоріжжя, Малокатеринівку, Магдалинівку, Новотавричеське, Лобкове, Кам'янське, Оріхів, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне та Новодарівку.

4 обстріли з РСЗВ накрили Лобкове та Щербаки.

141 артудар завдано по території Лобкового, Камʼянського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Новодарівки.

Надійшло 40 повідомлень про пошкодження будинків, автівок та обʼєктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали.