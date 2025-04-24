У Вільнюсі оприлюднили план евакуації на випадок вторгнення

Мер заявив, що це крайній захід в разі, якщо впаде оборона міста.

У литовській столиці Вільнюсі влада оприлюднила план евакуації містян в разі російського вторгнення та загрози окупації.

Як пише BBC, було розроблено детальну інструкцію щодо того, як убезпечити 540 тисяч жителів міста на випадок перебування ворожої армії у безпосередній близькості до Вільнюса. Спеціалісти підготували 150 маршрутів та визначили точки евакуації для столиці та передмість.

Система інформування передбачає надсилання SMS-повідомлень із вказівками та подачу звукового сигналу. Також у розробці перебуває спеціальний додаток для гаджетів.

План вказує на потребу розширити деякі дороги та мости, щоб забезпечити швидкий потік громадян. Загалом його автори стверджують, що використовували досвід оборони Києва під час спроби росіян захопити українську столицю навесні 2022 року.

Мер Вільнюса Вальдас Бенкунскас наголосив, що евакуація розглядається лише як крайній захід на випадок невдачі оборонної операції. Оприлюднення плану не варто вважати приводом для паніки чи вказівкою на підвищену небезпеку.