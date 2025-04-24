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За тиждень майже 200 евакуйованих раніше людей повернулися на Донеччину

За минулий тиждень 853 людини евакуювались з Донеччини.

За тиждень майже 200 евакуйованих раніше людей повернулися на Донеччину
Поліцейські підрозділу “Білий янгол” евакуювали з Донеччини чотирьох цивільних
Фото: Скріншот з відео

Начальник відділу Департаменту з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи Донецької ОВА Сергій Гончаров регіону, передає Укрінформ.

“За минулий тиждень, за нашими даними, загалом 853 особи залишили територію області як евакуйовані. Із них 226 чоловіків, 445 жінок, 173 дитини та дев’ять осіб з інвалідністю”, - повідомив Гончаров.

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Він додав, що за тиждень на територію області повернулось 198 осіб.

Зазначається, що обов’язкова евакуація цивільного населення у Донеччині триває з 2 серпня 2022 року, в той час як примусова евакуація дітей із сім'ями в Донецькій області розпочалась 7 квітня 2023 року.

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