​Генштаб: кожне третє боєзіткнення з початку доби відбувалось на Покровському напрямку

Активні бойові дії точились і на Курському, Лиманському та Торецькому напрямках.

Станом на 22:00 23 квітня відбулося 124 боєзіткнення. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження, виснажуючи по всій лінії фронту.

Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ.

Російські загарбники завдали одного ракетного та 76 авіаційних ударів, застосували чотири ракети і скинули 74 КАБ. Крім цього, росіяни залучили для ураження 1128 дронів-камікадзе та здійснили 4649 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

На Харківському напрямку сьогодні ворог чотири рази атакував поблизу населених пунктів Вовчанськ та Вовчанські Хутори.

На Куп’янському напрямку противник проводив штурм позицій наших оборонців у районі Загризового.

На Лиманському напрямку з початку доби російські загарбники 20 разів атакували позиції українців неподалік населених пунктів Нове, Греківка, Надія та Рідкодуб. Чотири боєзіткнення не вщухають до цього часу.

Сили оборони зупинили дев’ять наступальних дій загарбників поблизу Білогорівки та Верхньокам’янського на Сіверському напрямку, ще три боєзіткнення досі тривають.

На Торецькому напрямку росіяни 25 разів атакували позиції Сил оборони. Основні зусилля наступу окупанти сконцентрували в районах населених пунктів Дачне, Кримське, Торецьк та Леонідівка. Наші оборонці успішно відбили 21 атаку, бої тривають.

Від початку цієї доби на Покровському напрямку росіяни 43 рази намагалися прорвати нашу оборону неподалік населених пунктів Калинове, Зелене Поле, Новоторецьке, Єлизаветівка, Лисівка, Відродження, Звірове, Успенівка, Надіївка, Котлярівка та Андріївка, до цього часу тривають чотири боєзіткнення.

Сили оборони стримують ворожі штурми, противник зазнає значних втрат — сьогодні на цьому напрямку було знешкоджено 349 окупантів, 174 з них — безповоротно. Також знищено сім одиниць автомобільної техніки, антену БпЛА, 20 мотоциклів, п’ять БпЛА, наземний дрон та окопний РЕБ окупантів. Крім того, пошкоджено чотири одиниці автомобільної техніки, три мотоцикли, три гармати та два міномети загарбників.

На Новопавлівському напрямку українські підрозділи зупинили 13 ворожих штурмових дій поблизу населених пунктів Костянтинопіль, Розлив, Рівнопіль та Новодарівка, ще одна атака противника триває дотепер.

На Оріхівському напрямку окупанти тричі намагалися йти вперед в районах Степового, Щербаків та Лобкового, триває бій. Авіація противника завдала ударів КАБами по районах Степногірська та Новоандріївки.

На Придніпровському напрямку ворог мав одну марну спробу пройти вперед.

Сили оборони України продовжують стримувати противника на Курському напрямку, де загарбник протягом доби провів 23 штурмові дії на позиції українських підрозділів. Ворог завдав 16 авіаційних ударів, скинувши при цьому 30 керованих бомб, та здійснив 383 артилерійських обстріли, 19 з яких – із реактивних систем залпового вогню.

На інших напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала.

Сьогодні варто відзначити воїнів 27-го полку Національної гвардії України та 31-ї окремої механізованої бригади, які ефективно нищать ворога, завдаючи йому вагомих втрат у живій силі та техніці.