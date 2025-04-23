Генштаб підтвердив, що Сили оборони вдарили по заводу ударних дронів у Татарстані

Підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ 23 квітня уразили завод із виробництва ударних БпЛА в Республіці Татарстан на території Росії.

Це підтвердив Генеральний штаб ЗСУ.

Об'єкт розташований в Єлабузькому районі на відстані 1054 км від державного кордону України. Його виробнича потужність — близько 300 ударних дронів на добу, уточнили у Генштабі.

Завод виготовляв безпілотники типу "Герань-2", "Шахед" та інші.

Військові підтвердили влучання та вибухи в районі цілі. На даний момент відомо про пошкодження цеху фінальної збірки дронів. Інформацію про наслідки удару уточнюють.

«Цей удар є справедливою відповіддю України щодо російського стратегічного військового обʼєкта, який використовується для забезпечення збройної агресії рф проти України та терору проти цивільних людей в Україні», — наголосили у Генштабі.