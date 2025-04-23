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Рубіо: США намагаються зрозуміти позицію Росії

За словами Рубіо, шлях до миру між Україною та РФ поки що заблокований.

Рубіо: США намагаються зрозуміти позицію Росії
Марко Рубіо в ефірі Fox News
Фото: скріншот відео

Сполучені Штати намагаються більше зрозуміти позицію Росії, з якою ніхто не спілкувався впродовж трьох років, а також позицію України, щоб мати уявлення чи варто США далі зосереджуватися на цьому процесі.

Про це держсекретар США Марко Рубіо заявив в інтерв’ю американському подкасту, записаному напередодні, пише Укрінформ із посиланням на Держдеп.

"Маємо бути відвертими. Росія не захопить всю Україну та не візьме під контроль усю країну, але й Україна не відкине їх (росіян – ред.) туди, де вони були до 2014 року. Тож я би сказав, що ми займаємося тим, щоби зрозуміти, якою є позиція Росії, і зараз ми краще це розуміємо, бо фактично розмовляємо з ними після трьох років відсутності спілкування", — заявив Рубіо.

Рубіо припускає, що шлях до миру поки що заблокований. Водночас представник Держдепу закликає до оптимізму та наполягає на дипломатичному завершенні цієї війни. За словами держсекретаря,  зусилля тривають.

"Ми зробили все можливе. Ми витратили багато часу та енергії на найвищому рівні нашого уряду. Ми й надалі зберігатимемо готовність робити це, доки шлях уперед видаватиметься реалістичним", — зазначив Рубіо.

Водночас, Рубіо підкреслив, якщо в певний момент Вашингтон вирішить, що позиції РФ і України надто далекі, "можливо, нам доведеться перейти до інших пріоритетів, оскільки у світі відбувається багато важливих речей".

  • Жодних звинувачень у бік Росії, яка вторгнулася в Україну, а останніми днями посилила обстріли і вбила багато мирних українців, від Трампа не прозвучало.
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