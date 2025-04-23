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Франція вважає, що будь-яка мирна угода щодо України має враховувати її територіальну цілісність

«Територіальна цілісність України та її європейські прагнення є дуже сильними вимогами для європейців», — зазначили у президента Макрона.

Франція вважає, що будь-яка мирна угода щодо України має враховувати її територіальну цілісність
Еммануель Макрон
Фото: EPA/UPG

Будь-яка мирна угода для завершення війни Росії проти України повинна включати збереження територіальної цілісності України.

Про це заявили в офісі президента Франції Еммануеля Макрона, передає The Guardian з посиланням на AFP.

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«Територіальна цілісність України та її європейські прагнення є дуже сильними вимогами для європейців», — зазначили у Макрона.

Заява з’явилася після того, як віцепрезидент США Джей Ді Венс припустив, що Україна і РФ «повинні будуть відмовитися від частини територій, якими зараз володіють».

  • 23 квітня у Лондоні почалася зустріч міністрів оборони і закордонних справ України та Британії. Раніше була запланована зустріч міністрів закордонних справ України, Німеччини, Франції, Великої Британії і держсекретаря США, але її скасували через відсутність Марко Рубіо. CNN пов'язує відсутність Рубіо з відмовою України визнавати Крим Росією. 
  • Після скасування переговорів на рівні міністрів закордонних справ у Лондоні, віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що Вашингтон зробив “дуже чітку пропозицію” Росії та Україні щодо шляху просування до мирної угоди, додавши, що “настав час для них або сказати «так», або для Сполучених Штатів відійти від цього процесу”. “Має відбутися певний територіальний обмін”, ‒ сказав Венс, додавши, що хоча кордон може не закінчитися такими ж лініями фронту, як зараз, обидві сторони повинні “скласти зброю, заморозити «це» і продовжити справжнє будівництво кращої Росії та кращої України”.
  • Перша віцепрем'єр-міністерка – міністерка економіки України Юлія Свириденко заявила, що Україна готова вести переговори, але не здаватися. «Під час сьогоднішньої зустрічі делегації України з партнерами в Лондоні ми підтверджуємо принципову позицію: Україна готова вести переговори, але не здаватися. Не буде жодної угоди, яка дасть Росії міцніші основи, необхідні для перегрупування та повернення з більшим насильством», - наголосила Свириденко.
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