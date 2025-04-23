Франція вважає, що будь-яка мирна угода щодо України має враховувати її територіальну цілісність

«Територіальна цілісність України та її європейські прагнення є дуже сильними вимогами для європейців», — зазначили у президента Макрона.

Будь-яка мирна угода для завершення війни Росії проти України повинна включати збереження територіальної цілісності України.

Про це заявили в офісі президента Франції Еммануеля Макрона, передає The Guardian з посиланням на AFP.

«Територіальна цілісність України та її європейські прагнення є дуже сильними вимогами для європейців», — зазначили у Макрона.

Заява з’явилася після того, як віцепрезидент США Джей Ді Венс припустив, що Україна і РФ «повинні будуть відмовитися від частини територій, якими зараз володіють».