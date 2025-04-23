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Головний продюсер “60 Minutes” йде у відставку через занепокоєння щодо редакційної незалежності

Президент Дональд Трамп подав до суду на CBS у жовтні через інтерв’ю “60 Minutes” з колишньою віцепрезиденткою Камалою Гарріс.

Головний продюсер “60 Minutes” йде у відставку через занепокоєння щодо редакційної незалежності
Давній виконавчий продюсер “60 Minutes” Білл Оуенс йде у відставку
Фото: CBS News

Білл Оуенс, давній виконавчий продюсер “60 Minutes” CBS News, йде у відставку через занепокоєння щодо редакційної незалежності, пише Reuters з посиланням на внутрішню записку.

Президент Дональд Трамп подав до суду на CBS у жовтні через інтерв’ю “60 Minutes” зі своєю конкуренткою від Демократичної партії в Білому домі, колишньою віцепрезиденткою Камалою Гарріс. На початку цього місяця справу передали медіаторам.

“Протягом останніх місяців також стало зрозуміло, що мені не дозволять вести шоу, як я завжди його вів. Приймати самостійні рішення на основі того, що було правильним для «60 хвилин», правильним для аудиторії”, ‒ заявив Оуенс. 

Він сказав, що вирішив піти з шоу, аби захистити його. 

Минулого тижня Трамп знову атакував “60 Minutes”, заявивши, що в ефірі вийшли два неправдиві сюжети про нього, зокрема на тему України. 

Федеральна комісія вже перевіряє, чи порушує інтерв’ю Гарріс правила “викривлення новин”. Незважаючи на те, що агентству заборонено цензурувати або порушувати права ЗМІ за Першою поправкою, мовники не можуть навмисно спотворювати новини.

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Президент і генеральний директор CBS News Венді Макмехон похвалила “непохитну чесність, цікавість і глибоку відданість правді” Оуенса в електронному листі до персоналу. Вона сказала, що керівник новин, який провів 37 років у CBS News, зокрема 24 роки очолював новинну програму, залишиться з “60 Minutes” у наступні тижні.

Кетрін Якобсен, координатор програм Комітету із захисту журналістів США, заявила, що тривожно бачити, як керівник ЗМІ йде у відставку, тому що він не відчував себе незалежним у редакційній політиці.

“Довгограюче новинне шоу CBS у прайм-тайм стало громовідводом для Трампа, який неодноразово нападав на мережу під час передвиборчої кампанії через цей епізод, погрожуючи відкликати ліцензію на мовлення CBS у разі обрання”, ‒ зазначає видання.

У позові, поданому в Північному окрузі Техасу, стверджується, що мережа ввела глядачів в оману, показавши дві різні відповіді Гарріс на питання про війну між Ізраїлем та ХАМАСом у Смузі Гази.

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