​Індія розглядає варіант нульового тарифу на мотоцикли Harley-Davidson

Пропозиція передбачає скасування мит на мотоцикли з об’ємом двигуна від 750 куб.см.

Індія розглядає можливість зниження тарифів на мотоцикли високого класу до нуля в рамках потенційної торгової угоди зі США.

Як пише Bloomberg, із посиланням на обізнаних співрозмовників, ця пропозиція передбачає скасування імпортних мит на мотоцикли з об’ємом двигуна від 750 куб.см, і це в першу чергу стосуватиметься транспорту фірми Harley-Davidson.

Також Нью-Делі розробляє стратегію щодо укладення торговельної угоди з президентом Дональдом Трампом, надто не поступаючись Штатам.

Уряд Нарендри Моді обмірковує пропозицію скасувати мита на мотоцикли, але поки що немає впевненості, що ця пропозиція стане частиною остаточного торгового договору між США та Індією, і це залежить від змісту переговорів.

Пропозиція спрямована на зняття тарифних бар’єрів переважно для культового американського виробника мотоциклів Harley-Davidson. Із майже 16 мільйонів одиниць мотоциклів, що продаються щороку в країні, частка Harley-Davidson є мізерною, тому це робить поступку відносно безболісною для місцевої промисловості.

Співрозмовники видання кажуть, що Індія також готова поширити подібну схему "нуль за нуль" на автомобільні запчастини. Це ще одна категорія промисловості, де країна бачить конкурентоспроможність експорту та мінімальний "внутрішній опір".

Раніше Трамп називав Індію "королевою тарифів" і вважав високі мита на мотоцикли Harley-Davidson символом несправедливої торговельної політики країни. Зміна політики є частиною ширших зусиль Індії, щоб уникнути 26% взаємних мит, які були накладені на Індію 2 квітня, але потім призупинені на 90 днів.

Harley імпортує в Індію моделі мотоциклів, починаючи від 975-кубового Nightster до майже 1900-кубового Fat Boys.На ринку мотоциклів великої місткості в Індії домінує компанія Royal Enfield, яка займає понад 95% частки ринку в сегменті мотоциклів від 500 до 800 куб. Великий попит у Індії є на мотоцикли фірм Hero MotoCorp, Honda Motorcycle and Scooter India і Bajaj Auto. Вони продають переважну більшість своєї продукції в сегментах до 250 куб.см.

Імпортовані моделі Harley-Davidson продаються в Індії через Hero MotoCorp, яка також виробляє Harley місцевого виробництва для внутрішнього ринку.