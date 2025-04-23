Українська делегація прибула до Лондона на консультації про припинення вогню

Українська делегація прибула до Великої Британії на консультації з західними партнерами про припинення вогню. Участь у переговорах братиме голова Офісу президента Андрій Єрмак, міністр закордонних справ Андрій Сибіга та міністр оборони Рустем Умєров.

Запланована зустріч з американськими і європейськими представниками. Про це повідомив Єрмак.

"Попри все, будемо працювати заради миру. Зустрінемося з американськими та європейськими співрозмовниками, які перебувають сьогодні в британській столиці. Шлях до миру непростий, але Україна була та залишається відданою мирним зусиллям. Ще в Джидді в березні та згодом на інших зустрічах Україна чітко продемонструвала, що не є перешкодою на шляху до миру. Сьогодні будемо говорити про способи досягнення повного та безумовного припинення вогню як першого кроку до повноцінного процесу врегулювання та досягнення справедливого та стійкого миру", – сказав він.

Умєров повідомив, що "від зустрічі у Джидді до Лондона – наша мета незмінна: відданість стійкому та справедливому миру".

На сьогодні була запланована зустріч міністрів закордонних справ України, Німеччини, Франції, Великої Британії та державного секретаря США Марко Рубіо. Однак учора Рубіо скасував поїздку. CNN писало, що це може бути пов'язаним з відмовою України визнавати Крим Росією – таку пропозицію, за даними низки медіа, американці передали українцям минулого тижня в Парижі. Але відмова від визнання окупованої території російською – це не нова позиція України. На ній наголошували щоразу, як ішлося про можливі територіальні поступки.

США на сьогоднішній зустрічі представлятиме спецпредставник Кіт Келлог. За даними BBC, крім Рубіо, від участі відмовився і спецпредставник Стів Віткофф.

Від Франції будуть дипломатичний радник президента Еммануель Бонн та політичний директор МЗС Франції Фредерік Мондолоні, повідомили Суспільному в МЗС Франції.

Німеччину, за даними Суспільного, представлятиме радник з питань зовнішньої та безпекової політики Єнс Плотнер.

Переговори в Лондоні

Нині українська, європейська і американська делегації матимуть зустріч у Лондоні, де продовжать обговорювати шляхи припинення вогню та настання миру. Український президент сказав, що головна тема – як досягнути безумовного або часткового припинення вогню.

Це буде уже друга зустріч на високому рівні: перша відбулася минулого четверга у Парижі. Саме там, за даними Wall Street Jourmal, українські та європейські представники отримали письмові пропозиції від США, однією з яких є можливість визнання Криму територією Росії. Але це, як підкреслив співрозмовник газети, лише тема для обговорення, і Україна погоджуватися не зобов'язана.

Зустрічі в європейських столицях відбуваються разом з представниками країн ЄС і Великої Британії, які працюють в межах "коаліції охочих". До цього делегації США та України мали декілька раундів переговорів у Саудівській Аравії – як і росіяни, які зустрічалися з американцями окремо. Результатом цих зустрічей стала домовленість про енергетичне перемир'я, якої Росія не дотрималася. Вона справді зменшила кількість ударів по енергетиці, які і змінила тип зброї, але загальне число атак не знизилося. Ворог продовжував бити по цивільній інфраструктурі, зокрема провів дві смертоносні атаки на Суми й Кривий Ріг.