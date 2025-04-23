Habemus Papam! Як і серед кого обиратимуть нового Папу
Habemus Papam! Як і серед кого обиратимуть нового Папу
Микола Азаров планує стати в Росії академіком, попри нульовий індекс Хірша
Микола Азаров планує стати в Росії академіком, попри нульовий індекс Хірша
«70 % лікарів страждають на професійне вигорання», — голова НСЗУ про найбільші болі сімейної медицини
«70 % лікарів страждають на професійне вигорання», — голова НСЗУ про найбільші болі сімейної медицини
Росія готується до наступу. Нас чекає гаряче літо
Росія готується до наступу. Нас чекає гаряче літо
​Taurus для України
​Taurus для України
Речниця Держдепу США: жодних домовленостей з Росією не буде до припинення вогню
Речниця Держдепу США: жодних домовленостей з Росією не буде до припинення вогню
Епіцентр запустив віртуальний сервіс з «пухнастими» консультантами
Новини компанійЕпіцентр запустив віртуальний сервіс з «пухнастими» консультантами
«Відбувається зміна ставлення тої частини американців, яка вважала, що з Росією можна знайти компроміс»
«Відбувається зміна ставлення тої частини американців, яка вважала, що з Росією можна знайти компроміс»
СБУ заявила, що на будівництві Подільського мосту в Києві зі столичного бюджету розікрали щонайменше 153 млн грн
СБУ заявила, що на будівництві Подільського мосту в Києві зі столичного бюджету розікрали щонайменше 153 млн грн
ГоловнаСвіт

У Нью-Йорку сьогодні стартує повторний суд у справі Гарві Вайнштейна про зґвалтування

Цього разу присяжні, більшість яких складатимуть жінки, вирішуватимуть знакову справу #MeToo.

У Нью-Йорку сьогодні стартує повторний суд у справі Гарві Вайнштейна про зґвалтування
Гарві Вайнштейн у залі суду
Фото: EPA/UPG

На сьогодні заплановано вступні заяви у повторному суді у справі колишнього кіномагната Гарві Вайнштейна про зґвалтування, повідомляє France24.

Цього разу присяжні, більшість яких складатимуть жінки, вирішуватимуть знакову справу #MeToo.

Основне журі визнало Вайнштейна винним під час його першого суду п'ять років тому. Цей вердикт став знаменним моментом для руху #MeToo проти сексуальних домагань, який у 2017 році підживлювався низкою звинувачень проти продюсера відомих фільмів, удостоєних премії “Оскар”, включно з “Кримінальним чтивом” та “Закоханим Шекспіром”.

Але минулого року вищий суд Нью-Йорка скасував вирок Вайнштейну у 2020 році та 23 роки тюремного ув’язнення. Суд встановив, що суддя першої інстанції дозволив давати упереджені свідчення. Термін повноважень цього судді закінчився у 2022 році.

73-річний Вайнштейн не визнав себе винним і заперечує зґвалтування чи сексуальне насильство.

12 членів основного журі для повторного судового розгляду у Нью-Йорку, обране з пулу присяжних Манхеттена, включає дослідника фізики, фотографа, дієтолога, терапевта, інженера програмного забезпечення інвестиційного банку та директора з пожежної безпеки. Інші мають досвід у сфері нерухомості, телевізійної реклами, стягнення боргів, соціальної роботи та інших сферах.

  • Повторний судовий розгляд у справі Вайнштейна про згвалтування та сексуальне насильство включає звинувачення трьох жінок: актриси-початківця, яка заявила, що зґвалтував її в 2013 році, і двох жінок, які висунули окремі звинувачення в примусовому оральному сексі в 2006 році. Одна з них не брала участі у початковому судовому розгляді.
  • Тим часом Вайнштейн заперечує окремий обвинувальний вирок за зґвалтування, винесений у 2022 році у Лос-Анджелесі.
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies