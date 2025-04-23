У Нью-Йорку сьогодні стартує повторний суд у справі Гарві Вайнштейна про зґвалтування

На сьогодні заплановано вступні заяви у повторному суді у справі колишнього кіномагната Гарві Вайнштейна про зґвалтування, повідомляє France24.

Цього разу присяжні, більшість яких складатимуть жінки, вирішуватимуть знакову справу #MeToo.

Основне журі визнало Вайнштейна винним під час його першого суду п'ять років тому. Цей вердикт став знаменним моментом для руху #MeToo проти сексуальних домагань, який у 2017 році підживлювався низкою звинувачень проти продюсера відомих фільмів, удостоєних премії “Оскар”, включно з “Кримінальним чтивом” та “Закоханим Шекспіром”.

Але минулого року вищий суд Нью-Йорка скасував вирок Вайнштейну у 2020 році та 23 роки тюремного ув’язнення. Суд встановив, що суддя першої інстанції дозволив давати упереджені свідчення. Термін повноважень цього судді закінчився у 2022 році.

73-річний Вайнштейн не визнав себе винним і заперечує зґвалтування чи сексуальне насильство.

12 членів основного журі для повторного судового розгляду у Нью-Йорку, обране з пулу присяжних Манхеттена, включає дослідника фізики, фотографа, дієтолога, терапевта, інженера програмного забезпечення інвестиційного банку та директора з пожежної безпеки. Інші мають досвід у сфері нерухомості, телевізійної реклами, стягнення боргів, соціальної роботи та інших сферах.