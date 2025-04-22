Президентка Єврокомісії: світ прагне співпрацювати з ЄС після тарифів Трампа

«Це про щось свідчить. Посеред хаосу Європа стоїть твердо, ґрунтуючись на цінностях і готова формувати майбутнє», — заявила фон дер Ляєн.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що країни світу прагнуть співпрацювати з Європою після того, як тарифна політика президента США Дональда Трампа спричинила потрясіння на глобальних ринках, передає Politico.

«У дедалі непередбачуванішому глобальному середовищі країни стають у чергу, щоб працювати з нами», — зазначила фон дер Ляєн.

За її словами, впродовж останніх тижнів вона вела переговори з лідерами Ісландії, Нової Зеландії, Малайзії, Філіппін, Канади, Індії та Об’єднаних Арабських Еміратів, які шукають «сильних, надійних партнерів».

Фон дер Ляєн наголосила, що глобальний порядок змінюється найглибше з часів закінчення холодної війни.

Президент США Дональд Трамп на початку квітня оголосив про запровадження дзеркальних тарифів — зокрема, 20% на товари з ЄС, 10% — для більшості інших країн. Через тиждень після обвалу фінансових ринків Трамп тимчасово призупинив дію підвищених тарифів на 90 днів для відкриття переговорів. Наразі Євросоюз сплачує базовий тариф у 10%, а також 25% на експорт сталі, алюмінію та автомобілів. Водночас США та Китай застосовують один до одного тарифи на рівні понад 100%.

За прогнозом Світової організації торгівлі, у разі повернення США до повних дзеркальних тарифів глобальна торгівля товарами цього року може скоротитись на 1,5%, найбільше постраждає Північна Америка.

Фон дер Ляєн наголосила на стабільності Євросоюзу на тлі нестабільності інших держав. Вона також звернула увагу на дані Eurobarometer, згідно з якими 74% громадян ЄС підтримують членство у блоці — це найвищий показник за останні 40 років.

«Це про щось свідчить. Посеред хаосу Європа стоїть твердо, ґрунтуючись на цінностях і готова формувати майбутнє», — заявила президентка Єврокомісії.

Однак, за її словами, поки не зрозуміло, яка з моделей — американська чи європейська — зрештою переможе.