Президентка Єврокомісії: світ прагне співпрацювати з ЄС після тарифів Трампа

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що країни світу прагнуть співпрацювати з Європою після того, як тарифна політика президента США Дональда Трампа спричинила потрясіння на глобальних ринках, передає Politico.
«У дедалі непередбачуванішому глобальному середовищі країни стають у чергу, щоб працювати з нами», — зазначила фон дер Ляєн.
За її словами, впродовж останніх тижнів вона вела переговори з лідерами Ісландії, Нової Зеландії, Малайзії, Філіппін, Канади, Індії та Об’єднаних Арабських Еміратів, які шукають «сильних, надійних партнерів».
Фон дер Ляєн наголосила, що глобальний порядок змінюється найглибше з часів закінчення холодної війни.
Президент США Дональд Трамп на початку квітня оголосив про запровадження дзеркальних тарифів — зокрема, 20% на товари з ЄС, 10% — для більшості інших країн. Через тиждень після обвалу фінансових ринків Трамп тимчасово призупинив дію підвищених тарифів на 90 днів для відкриття переговорів. Наразі Євросоюз сплачує базовий тариф у 10%, а також 25% на експорт сталі, алюмінію та автомобілів. Водночас США та Китай застосовують один до одного тарифи на рівні понад 100%.
За прогнозом Світової організації торгівлі, у разі повернення США до повних дзеркальних тарифів глобальна торгівля товарами цього року може скоротитись на 1,5%, найбільше постраждає Північна Америка.
Фон дер Ляєн наголосила на стабільності Євросоюзу на тлі нестабільності інших держав. Вона також звернула увагу на дані Eurobarometer, згідно з якими 74% громадян ЄС підтримують членство у блоці — це найвищий показник за останні 40 років.
«Це про щось свідчить. Посеред хаосу Європа стоїть твердо, ґрунтуючись на цінностях і готова формувати майбутнє», — заявила президентка Єврокомісії.
Однак, за її словами, поки не зрозуміло, яка з моделей — американська чи європейська — зрештою переможе.
- Трамп оголосив про безпрецедентне підняття тарифів на імпорт з більшості країн світу. Навіть тих островів, де немає населення за винятком птахів, тюленів і пінгвінів.
- Згодом американський президент сказав, що для тих держав, які не ухвалили контрзаходи, тариф знизять до 10 %, а їх чинність відкладуть на 90 днів. Це не стосується Китаю, який встиг оголосити про заходи у відповідь. Для Пекіна Штати підвищили тариф до 125 %.
- Для України тариф був встановлений на найнижчому рівні - 10%. В уряді вважають, що катастрофою для української економіки це не стане: наша держава більше купувала у США, аніж продавала.
- Росія і Білорусь до списку тарифікованих країн взагалі не потрапили. Вашингтон пояснив це тим, що торгівля з цими країнами і так під санкціями. Хоча насправді економічні відносини між ними тривають.
- Американські ринки відреагували на нововведення найбільшим з 2020 року одноденним падінням.