Іспанія готується збільшити витрати на оборону вже цього року

Іспанія оголосила інвестиційний план розміром 10,5 мільярдів євро, щоб гарантувати, що вона виконає своє зобов’язання перед НАТО витратити 2% свого ВВП на оборону цього року.

Про це пише The Guardian.

Країна значно відстає від інших західних країн, виділяючи близько 1,3% свого ВВП на оборону. Іспанія є одним із членів НАТО, на якого тиснула адміністрація Трампа, щоб та збільшувала свої витрати. Держава раніше зобов’язалася досягти порогу в 2% до 2029 року.

Але прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес оприлюднив "промисловий і технологічний план безпеки та оборони" вартістю 10,5 млрд євро, який дозволить Іспанії виконати зобов’язання щодо 2% у 2025 році.

Санчес сказав, що план, який вже схвалив уряд і тепер буде поданий до ЄС і НАТО, необхідний для вирішення поточних і майбутніх проблем оборони. Його головним фокусом будуть телекомунікації, кібербезпека та закупівля військової техніки.

"Вороги Європи не просто використовують ракети – як ми бачимо в Україні протягом останніх трьох років. Вони також використовують безпілотні літальні апарати та воєнізовані сили для диверсій у ланцюгах постачання та перерізання газопроводів і підводних кабелів. Вони використовують соціальні мережі, щоб поширювати дезінформацію та поляризувати людей і поширювати невдоволення демократичними інституціями. Вони використовують кібератаки штучного інтелекту та квантові комп’ютери, щоб скомпрометувати телекомунікації, наші мережі постачання та наші державні служби", – сказав він.

За словами глави іспанського уряду, його адміністрація нарешті виконує зобов’язання щодо 2%, які країна взяла на себе ще у 2014 році і зазначив, що новий план допоможе зміцнити європейську безпеку в рекордно короткий термін.Санчес сказав, що "неоімперіалізм" Владіміра Путіна є загрозою європейській безпеці, незалежно від того, наскільки далеко будь-яка країна-член ЄС перебуває від лінії фронту конфлікту в Україні.

"Безпека та стабільність України, Східної Європи та країн Балтії та Північної Європи — це також безпека та безпека Іспанії. Люди, які живуть у цих країнах, знають, що Путін налаштований серйозно - і що його слова підтверджені справами - і тому вони шукають захисту в Європи...Іспанія не залишиться байдужою до цієї вимоги. Україна чинить опір, Європа відповідає, і Іспанія виконує свої зобов'язання", – наголосив Санчес.

Він також повторив свої запевнення, що додаткові витрати не призведуть до підвищення податків, зменшення соцзабезпечення або збільшення дефіциту.

Щоправда цей план розкритикували партнери по коаліції, які назвали його непослідовним та "непомірним".

Цей план Санчес анонсував у березні, а перед цим закликав до ширшого визначення витрат на оборону, щоб включити до них кібербезпеку, боротьбу з тероризмом і зусилля по боротьбі зі зміною клімату.

Крім Іспанії, Італія теж готується оприлюднити плани щодо збільшення витрат на оборону для досягнення встановленого НАТО цільового показника у 2% ВВП не пізніше кінця червня.