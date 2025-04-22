США ввели тарифи на товари сонячної енергетики для 4 азійських країн. Для Камбоджі тариф складе 3 521%

США встановили нові мита до 3 521% на імпорт, який стосується сонячної енергетики, з чотирьох країн Південно-Східної Азії, щоб забезпечити перевагу вітчизняним американським виробникам, пише Bloomberg.
Мита, оголошені в понеділок, є кульмінацією річного торговельного розслідування, яке виявило, що виробники товарів сонячної енергетики в Камбоджі, В’єтнамі, Малайзії та Таїланді несправедливо отримують вигоду від державних субсидій і продають експорт до США за ставками, нижчими за собівартість виробництва. Розслідування було розпочато вітчизняними виробниками сонячних батарей за часів колишнього президента Джо Байдена.
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Попри те, що мита призначені на користь вітчизняним виробникам, вони також завдадуть шкоди розробникам відновлюваної енергетики в США, які довгий час покладалися на недорогі іноземні постачання. Це посилює невизначеність у секторі, який постраждав від політичних змін у Вашингтоні.
Мита будуть доповнені до нових мит, запроваджених президентом США Дональдом Трампом, які перевернули глобальні ланцюжки поставок і ринки.