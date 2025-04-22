США ввели тарифи на товари сонячної енергетики для 4 азійських країн. Для Камбоджі тариф складе 3 521%

Також тарифікуватись буде імпорт з Малайзії – 34,4%, Таїланду – 375,2% і з Вʼєтнаму – 395,9%.

США встановили нові мита до 3 521% на імпорт, який стосується сонячної енергетики, з чотирьох країн Південно-Східної Азії, щоб забезпечити перевагу вітчизняним американським виробникам, пише Bloomberg.

Мита, оголошені в понеділок, є кульмінацією річного торговельного розслідування, яке виявило, що виробники товарів сонячної енергетики в Камбоджі, В’єтнамі, Малайзії та Таїланді несправедливо отримують вигоду від державних субсидій і продають експорт до США за ставками, нижчими за собівартість виробництва. Розслідування було розпочато вітчизняними виробниками сонячних батарей за часів колишнього президента Джо Байдена.

Попри те, що мита призначені на користь вітчизняним виробникам, вони також завдадуть шкоди розробникам відновлюваної енергетики в США, які довгий час покладалися на недорогі іноземні постачання. Це посилює невизначеність у секторі, який постраждав від політичних змін у Вашингтоні.

Мита будуть доповнені до нових мит, запроваджених президентом США Дональдом Трампом, які перевернули глобальні ланцюжки поставок і ринки.