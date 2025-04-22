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Ватикан у вівторок збирає кардиналів для планування похорону Папи Франциска

Конклав не розпочнеться раніше 6 травня.

Ватикан у вівторок збирає кардиналів для планування похорону Папи Франциска
Фото: EPA/UPG

У вівторок, 22 квітня, усі кардинали Римо-католицької церкви, які нині перебувають у столиці Італії, мають зібратися у Ватикані для обговорення подальших дій Святого Престолу, ключовою з яких є організація похорону Папи Франциска.

Як пише Reuters, зібрання кардиналів відбудеться о 9 годині ранку за місцевим часом (10-та за Києвом). Попередньо очікується, що прощання з понтифіком відбудеться у період з п'ятниці до неділі.

Відповідно до заповіту Франциска, вперше за століття поховання відбудеться не на території собору святого Петра, а у римській церкві святої Марії, яка вже отримала благодійну пожертву на витрати, пов'язані з могилою. 

Церемонію прощання вже пообіцяли відвідати світові лідери, серед яких президент США Дональд Трамп разом з дружиною Меланією

За церковними правилами, вибори нового папи мають відбутися через 15-20 днів після смерті попереднього очільника церкви. Тож конклав збереться не раніше 6 травня.  

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