Ісламська держава Західна Африка взяла на себе відповідальність за смертельні атаки в Нігерії

Атаки були спрямовані проти нігерійських сил безпеки, а також християнських цивільних осіб у північно-східних регіонах Нігерії.

Кадр з пропагандистського відео ІДІЛ від 15 червня 2019 року, на якому нібито зображено Абу Саламу аль-Мангаві, який виступає з

Ісламська держава Західна Африка (ISWAP) взяла на себе відповідальність за серію смертельних нападів у Нігерії. Атаки були спрямовані проти нігерійських сил безпеки, а також християнських цивільних осіб у північно-східних регіонах Нігерії.

Про це повідомляє Reuters.

ISWAP підтверджує ці заяви відео, на якому зображено один із нападів, та двома фотоальбомами, що документують дві інші операції.

Зокрема, атаки в штаті Борно були спрямовані на казарми нігерійської армії в місті Ямтаге. Там начебто було вбито трьох солдатів та підпалено казарми.

Крім того, за словами ISWAP, її бійці захопили, а згодом вбили чотирьох членів проурядових ополченців, вірних нігерійській армії, в тому ж штаті.

Також угруповання взяло на себе відповідальність за два напади на християнську громаду у с. Банга. Напад 15 квітня нібито призвів до загибелі двох християн та підпалу понад 30 будинків і церкви. Атака 16 квітня була проти патруля нігерійської поліції, в результаті чого було пошкоджено автомобіль і поранено кількох офіцерів.

ISWAP також опублікувало фотоальбом, що зображує напад на село Ларех в Адамаві, на якому видно будинки, що належать християнам, і підпал церкви, але це не супроводжувалося жодними заявами.