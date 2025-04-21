Прем'єр-міністр Норвегії зустрінеться з Трампом у четвер

На зустрічі у Білому домі, серед іншого, обговорюватимуть ситуацію з політикою безпеки, НАТО та війну в Україні, а також теми торгівлі та бізнесу.

Прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре і міністр фінансів Єнс Столтенберг зустрінуться з президентом США Дональдом Трампом у Вашингтоні в четвер.

Про це пише Reuters з посиланням на офіс прем'єр-міністра.

На зустрічі у Білому домі, серед іншого, обговорюватимуть ситуацію з політикою безпеки, НАТО та війну в Україні, а також теми торгівлі та бізнесу.

“Норвегія та США співпрацюють у низці сфер, і США є важливим торговельним партнером для Норвегії. Я з нетерпінням чекаю поговорити про сфери, де ми можемо співпрацювати ще тісніше в майбутньому”, ‒ сказав Стьоре.

Адміністрація Трампа оголосила про введення 15% мита на товари, імпортовані до Сполучених Штатів з Норвегії, у рамках більш широких глобальних зусиль з торговими партнерами по всьому світу. Як і в багатьох інших країнах, тариф було знижено до 10% на 90-денний період.