Китай повертає нові літаки Boeing, які стали “жертвами” тарифів

З орієнтовною ціною в 55 мільйонів доларів, яка зросте на 125%, 737 Max повернувся до виробничого центру в Сіетлі в кольорах авіакомпанії Xiamen Airlines.

Реактивний літак Boeing, призначений для китайської авіакомпанії, приземлився у американському виробничому центрі виробника літаків у неділю, ставши “жертвою” двосторонніх мит, запроваджених президентом США Дональдом Трампом, пише Bloomberg.

Літак 737 MAX, призначений для китайської авіакомпанії Xiamen Airlines, приземлився на базі Boeing Field у Сіетлі о 18:11. Він був пофарбований у кольори авіакомпанії Xiamen Airlines.

Реактивний літак, який робив зупинки для дозаправки на Гуамі та Гаваях під час свого зворотного шляху довжиною 8000 км, був одним із кількох реактивних літаків 737 MAX – бестселера Boeing, – які чекали в центрі комплектації Boeing в Чжоушані для остаточної обробки і поставки.

Цього місяця Трамп підвищив базові тарифи на китайський імпорт до 145%. У відповідь Китай ввів 125% мито на американські товари.

Китайська авіакомпанія, яка приймає літаки Boeing, може постраждати від тарифів, враховуючи, що новий 737 MAX має ринкову вартість близько 55 мільйонів доларів, за даними IBA, авіаційної консалтингової компанії. Пекін розглядає способи підтримки авіакомпаній, які орендують літаки Boeing і стикаються з вищими витратами.

Минулого тижня повідомлялося, що уряд Китаю попросив китайські авіакомпанії призупинити закупівлі авіаційного обладнання та запчастин у американських компаній, таких як Boeing. На Китай припадає близько 20% очікуваного світового попиту на літаки протягом наступних двох десятиліть.

У книзі замовлень Boeing було 130 літаків, запланованих на поставку китайським компаніям на кінець березня як для комерційних авіакомпаній, так і для лізингових фірм, повідомляє Airways Mag.