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Велика Британія планує збільшити виробництво зброї, щоб зменшити залежність від імпорту США та Франції

На думку міністра оборони країни, уроки, отримані в Україні, підкреслюють необхідність внутрішнього ланцюга поставок. 

Велика Британія планує збільшити виробництво зброї, щоб зменшити залежність від імпорту США та Франції
Британська оборонна компанія BAE Systems
Фото: EPA/UPG

Велика Британія має намір значно збільшити виробництво зброї, щоб більше не покладатися на імпорт із США та Франції.

Про це пише The Guardian.

За словами міністра оборони Британії Джона Гілі, оборонна промисловість "є основою нашої здатності воювати і перемагати на полі бою". 

На думку міністра оборони, уроки, отримані в Україні, підкреслюють необхідність внутрішнього ланцюга поставок. 

Зокрема британська оборонна компанія BAE Systems розробляє нові методи виробництва достатньої кількості вибухівки та палива у Великобританії.

Компанія, яка є найбільшим оборонним підрядником у Європі, планує відкриття заводів по всій Великобританії для виробництва вибухівки RDX. Цю вибухівку використовують в 155-міліметрових снарядах та загалом у зброї британської армії. У планах компанії є побудова трьох нових об’єктів, щоб "додати стійкості та підтримати нарощування виробництва критичних боєприпасів".

BAE Systems заявила, що розробила нові методи створення зброї і що це – "інноваційні" способи йти в ногу з попитом, усуваючи потребу в нітроцелюлозі та нітрогліцерині, які користуються високим попитом у глобальних ланцюгах поставок. Раніше компанія імпортувала вибухівку RDX із США та Франції. Однак вона "хоче бути в місці", де її боєприпаси можна буже купувати та продавати без будь-яких обмежень з боку США.

  • Міністерство оборони Великої Британії випробувало новітній тип мікрохвильової протидронової зброї.
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