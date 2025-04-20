Винищувачі Британії двічі перехоплювали російські літаки у повітряному просторі НАТО

Російські літаки були перехоплені над Балтійським морем і між Польщею та Литвою.

Винищувачі ВПС Великої Британії (RAF) за менш ніж 48 годин двічі піднімалися в повітря для захисту повітряного простору НАТО від російських літаків.

Про це повідомляє The Telegraph, пише "Європейська правда".

Британські винищувачі Typhoon двічі піднімалися у повітря цього тижня після того, як російські літаки підлетіли занадто близько до кордонів НАТО.

Зокрема, 15 квітня два винищувачі Typhoon, що базуються на авіабазі в Мальборку (Польща), були підняті для перехоплення російського розвідувального літака над Балтійським морем. Менш ніж за 48 годин інша пара літаків була відправлена для стримування невстановленого літака, що вилетів із Калінінградської області, між Польщею та Литвою.

Ці випадки британський уряд використає як доказ зростання загрози збоку РФ. Цей випадок став першим, коли RAF були залучені в межах нової місії НАТО, спрямованої на посилення повітряної оборони Європи.

Літаки, які є частиною флоту з шести одиниць, були розміщені в Польщі лише три тижні тому в межах спільної оборонної операції зі шведськими ВПС. Зазвичай вони базуються на RAF Lossiemouth у Шотландії, а на місії їх супроводжують близько 200 британських військових.

Коли винищувачі були відправлені до Польщі, командир Віґ Крістофер Джейкоб заявив, що вони мають завдання "захищати й стримувати, будучи готовими захистити від будь-якої загрози".