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У США відбулися масові протести проти президента Трампа, — ЗМІ

Протести відбулися у великих містах США із закликами до захисту демократії.

У США відбулися масові протести проти президента Трампа, — ЗМІ
акції протестів у США
Фото: EPA/UPG

У США відбулися масові протести проти президента Дональда Трампа. Тисячі людей вимагали імпічменту та захисту демократії.

Про це повідомляє Politico.

У суботу 19 квітня тисячі американців вийшли на акції протесту проти політики адміністрації Трампа. Протести відбулися у Нью-Йорку, Вашингтоні, Сан-Франциско, Портленді, Бостоні та інших містах. Організатори заявили, що протестують проти атак на громадянські права, спроб закрити державні установи, скорочення соціальних програм і посилення виконавчої влади.

У Сан-Франциско активісти виклали з тіл напис "Імпічмент і усунення", супроводжуючи його перевернутим прапором США.

У Массачусетсі протестувальники поєднали участь у заходах до 250-річчя початку війни за незалежність США з критикою сучасної адміністрації.

У Нью-Йорку демонстранти пройшли від Публічної бібліотеки до Центрального парку повз Trump Tower, з гаслами проти імміграційної політики та депортацій.

У Вашингтоні протестувальники зібралися біля Білого дому.

  • Це не вперше громадяни США влаштовують акції протестів проти адміністрації Трампа. На початку квітня понад 1200 людей влаштували протести у великих містах США.
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