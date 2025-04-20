У США відбулися масові протести проти президента Трампа, — ЗМІ

У США відбулися масові протести проти президента Дональда Трампа. Тисячі людей вимагали імпічменту та захисту демократії.
Про це повідомляє Politico.
У суботу 19 квітня тисячі американців вийшли на акції протесту проти політики адміністрації Трампа. Протести відбулися у Нью-Йорку, Вашингтоні, Сан-Франциско, Портленді, Бостоні та інших містах. Організатори заявили, що протестують проти атак на громадянські права, спроб закрити державні установи, скорочення соціальних програм і посилення виконавчої влади.
У Сан-Франциско активісти виклали з тіл напис "Імпічмент і усунення", супроводжуючи його перевернутим прапором США.
У Массачусетсі протестувальники поєднали участь у заходах до 250-річчя початку війни за незалежність США з критикою сучасної адміністрації.
У Нью-Йорку демонстранти пройшли від Публічної бібліотеки до Центрального парку повз Trump Tower, з гаслами проти імміграційної політики та депортацій.
У Вашингтоні протестувальники зібралися біля Білого дому.
- Це не вперше громадяни США влаштовують акції протестів проти адміністрації Трампа. На початку квітня понад 1200 людей влаштували протести у великих містах США.