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У МЗС Британії закликали РФ до повного припинення вогню в Україні

У Британії наголосили, що повне припинення вогню в Україні дозволить вести переговори щодо миру.

У МЗС Британії закликали РФ до повного припинення вогню в Україні
Поблизу будівлі парламенту в Лондоні, 24 травня 2024 р.
Фото: EPA/UPG

Британія закликала Росію повністю припинити вогонь в Україні, "а не лише на одноденну паузу".

Про це пише Reuters з посиланням на заяву МЗС Британії.

"Україна взяла на себе зобов’язання щодо повного припинення вогню. Ми закликаємо Росію зробити те ж саме", – сказав речник британського МЗС, додавши, що пауза дозволить вести переговори про справедливий і міцний мир.

"Зараз настав час для Путіна показати, що він серйозно ставиться до миру, припинивши свою агресію (в Україні, - ред.)", — йдеться у заяві Міністерства закордонних справ.

  • Учора вдень російський президент Путін заявив, що його армія нібито припинить вогонь з 18:00 19 квітня до 00:00 21 квітня – з нагоди Великодня. Зеленський сказав, що Україна була готова повністю припинити вогонь на 30 днів, а не на 30 годин. Він покликав на доповідь головнокомандувача, аби дізнатися стан справ з фронту.
  • Україна ще 11 березня на консультаціях зі США дала згоду на повне безумовне припинення вогню. Але не дав Путін. Росія пізніше заявила, що погодилася на 30-денне припинення атак по енергетиці. При цьому загальна кількість атак проти цивільної інфраструктури у цей час була не меншою, ніж до цього "енергетичного перемир'я", і енергетика продовжувала страждати від дронів. Загалом ворог близько трьох десятків разів порушив умови припинення вогню по енергетиці. 
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