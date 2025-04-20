У МЗС Британії закликали РФ до повного припинення вогню в Україні

Британія закликала Росію повністю припинити вогонь в Україні, "а не лише на одноденну паузу".
Про це пише Reuters з посиланням на заяву МЗС Британії.
"Україна взяла на себе зобов’язання щодо повного припинення вогню. Ми закликаємо Росію зробити те ж саме", – сказав речник британського МЗС, додавши, що пауза дозволить вести переговори про справедливий і міцний мир.
"Зараз настав час для Путіна показати, що він серйозно ставиться до миру, припинивши свою агресію (в Україні, - ред.)", — йдеться у заяві Міністерства закордонних справ.
- Учора вдень російський президент Путін заявив, що його армія нібито припинить вогонь з 18:00 19 квітня до 00:00 21 квітня – з нагоди Великодня. Зеленський сказав, що Україна була готова повністю припинити вогонь на 30 днів, а не на 30 годин. Він покликав на доповідь головнокомандувача, аби дізнатися стан справ з фронту.
- Згодом він сказав, що якщо Росія справді припинить вогонь, то Україна готова робити це у відповідь, і готова продовжувати це. Але на кожен російський обстріл вона відповідатиме.
- Україна ще 11 березня на консультаціях зі США дала згоду на повне безумовне припинення вогню. Але не дав Путін. Росія пізніше заявила, що погодилася на 30-денне припинення атак по енергетиці. При цьому загальна кількість атак проти цивільної інфраструктури у цей час була не меншою, ніж до цього "енергетичного перемир'я", і енергетика продовжувала страждати від дронів. Загалом ворог близько трьох десятків разів порушив умови припинення вогню по енергетиці.