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За добу росіяни 18 разів обстріляли населені пункти Донеччини

Пошкоджені житлові будинки, є жертви

За добу росіяни 18 разів обстріляли населені пункти Донеччини
Фото: Вадим Філашкін

За добу росіяни обстріляли 18 населених пунктів Донецької області, унаслідок чого загинули 2 людини. Пошкоджені житлові будинки.

Про це ідеться у повідомленні очільника ОВА Вадима Філашкіна.

У Піддубному Комарської громади Волноваського району поранено 2 людини, пошкоджено 15 будинків.

У Мирнограді Покровського району пошкоджено 1 будинок, ще 1 — у Покровську.

У Краматорську пошкоджено будинок. У Костянтинівці 2 людини загинули і 3 поранені, пошкоджено 17 приватних будинків, 2 адмінбудівлі, 3 нежитлові приміщення, 3 склади, 4 лінії електропередач 

У Сіверську Бахмутського району пошкоджено 10 будинків.

Всього за добу росіяни 18 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 62 людини, у тому числі 6 дітей.

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