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Росіяни упродовж доби завдали 389 ударів по Запорізькій області, поранено чоловіка

Під ворожими ударами опинилися 18 населених пунктів.

Росіяни упродовж доби завдали 389 ударів по Запорізькій області, поранено чоловіка
обстріли Запорізької області
Фото: Запорізька ОВА

Унаслідок обстрілів російських окупантів поранень зазнав 42-річний чоловік. Ворог завдав 389 ударів по Запорізькій області.

Про це повідомляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Упродовж доби окупанти завдали 389 ударів по 18 населених пунктах Запорізької області. Війська РФ здійснили 15 авіаційних ударів по Новояковлівці, Степногірську, Лукʼянівському, Павлівці, Камʼянському, Гуляйполю, Залізничному та Новодарівці. 

199 БпЛА різної модифікації атакували Запоріжжя, Магдалинівку, Малокатеринівку, Біленьке, Приморське, Кам'янське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне та Новодарівку.

6 обстрілів з РСЗВ накрили Щасливе, Гуляйполе, Чарівне та Новодарівку. 

169 артударів завдано по території Лукʼянівського, Камʼянського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Новодарівки. 

Надійшло 29 повідомлень про пошкодження будинків, квартир, автівок та обʼєктів інфраструктури.

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