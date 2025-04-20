Росіяни упродовж доби завдали 389 ударів по Запорізькій області, поранено чоловіка

Надійшло 29 повідомлень про пошкодження будинків, квартир, автівок та обʼєктів інфраструктури.

169 артударів завдано по території Лукʼянівського, Камʼянського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Новодарівки.

6 обстрілів з РСЗВ накрили Щасливе, Гуляйполе, Чарівне та Новодарівку.

Упродовж доби окупанти завдали 389 ударів по 18 населених пунктах Запорізької області. Війська РФ здійснили 15 авіаційних ударів по Новояковлівці, Степногірську, Лукʼянівському, Павлівці, Камʼянському, Гуляйполю, Залізничному та Новодарівці.

Про це повідомляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

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