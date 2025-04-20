Втрати Росії від початку повномасштабного вторгнення складають близько 941 100 солдатів

Від початку повномасштабного вторгнення РФ втратила близько 941 100 солдатів, 10 677 танків та 28 кораблів.

Про це ідеться у зведенні Генштабу.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.04.25 орієнтовно склали:

Фото: Генштаб

особового складу ‒ близько 941 100 (+950) осіб,

танків ‒ 10677 (+1) од,

бойових броньованих машин ‒ 22271 (+5) од,

артилерійських систем – 26649 (+49) од,

РСЗВ – 1368 (+0) од,

засоби ППО ‒ 1139 (+0) од,

літаків – 370 (+0) од,

гелікоптерів – 335 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 33240 (+64),

крилаті ракети ‒ 3148 (+0),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 45274 (+112) од,

спеціальна техніка ‒ 3859 (+1)

Дані уточнюються.