Втрати Росії від початку повномасштабного вторгнення складають близько 941 100 солдатів

Від початку повномасштабного вторгнення РФ втратила близько 941 100 солдатів, 10 677 танків та 28 кораблів.
Про це ідеться у зведенні Генштабу.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.04.25 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 941 100 (+950) осіб,
- танків ‒ 10677 (+1) од,
- бойових броньованих машин ‒ 22271 (+5) од,
- артилерійських систем – 26649 (+49) од,
- РСЗВ – 1368 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 1139 (+0) од,
- літаків – 370 (+0) од,
- гелікоптерів – 335 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 33240 (+64),
- крилаті ракети ‒ 3148 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 45274 (+112) од,
- спеціальна техніка ‒ 3859 (+1)
Дані уточнюються.