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Втрати Росії від початку повномасштабного вторгнення складають близько 941 100 солдатів

За добу ЗСУ ліквідували 950 російських окупантів.

Втрати Росії від початку повномасштабного вторгнення складають близько 941 100 солдатів
Фото: скрин відео

Від початку повномасштабного вторгнення РФ втратила близько 941 100 солдатів, 10 677 танків та 28 кораблів.

Про це ідеться у зведенні Генштабу.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.04.25 орієнтовно склали:

Фото: Генштаб

  • особового складу ‒ близько 941 100 (+950) осіб,
  • танків ‒ 10677 (+1) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 22271 (+5) од,
  • артилерійських систем – 26649 (+49) од,
  • РСЗВ – 1368 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 1139 (+0) од,
  • літаків – 370 (+0) од,
  • гелікоптерів – 335 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 33240 (+64),
  • крилаті ракети ‒ 3148 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 45274 (+112) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3859 (+1)

Дані уточнюються.

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