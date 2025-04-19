Речниця Держдепу США: жодних домовленостей з Росією не буде до припинення вогню
Речниця Держдепу США: жодних домовленостей з Росією не буде до припинення вогню
Девід Венґров: «Питання витоків демократії спонукали мене вивчати трипільські мегапоселення»
Девід Венґров: «Питання витоків демократії спонукали мене вивчати трипільські мегапоселення»
Микола Азаров планує стати в Росії академіком, попри нульовий індекс Хірша
Микола Азаров планує стати в Росії академіком, попри нульовий індекс Хірша
Із російського полону звільнили 277 українських військових (доповнено)
Із російського полону звільнили 277 українських військових (доповнено)
ЗМІ: Заяви Трампа про вихід з перемовин спрямовані на Україну
ЗМІ: Заяви Трампа про вихід з перемовин спрямовані на Україну
«Україна — то свята земля для євреїв». Як минуле міст з єврейськими громадами спростовує російську пропаганду
«Україна — то свята земля для євреїв». Як минуле міст з єврейськими громадами спростовує російську пропаганду
Епіцентр запустив віртуальний сервіс з «пухнастими» консультантами
Новини компанійЕпіцентр запустив віртуальний сервіс з «пухнастими» консультантами
«Відбувається зміна ставлення тої частини американців, яка вважала, що з Росією можна знайти компроміс»
«Відбувається зміна ставлення тої частини американців, яка вважала, що з Росією можна знайти компроміс»
Трамп: Росія відповість щодо припинення вогню вже цього тижня
Трамп: Росія відповість щодо припинення вогню вже цього тижня
ГоловнаСуспільствоЖиття

В Україні на Великдень буде до 24° тепла

Опади очікуються тільки на заході країни.

В Україні на Великдень буде до 24° тепла
Фото: ukranews.com

У неділю, 20 квітня, в Україні вдень буде до 24° тепла, у західних областях місцями пройде короткочасний дощ, можлива гроза, повідомляє Укргідрометцентр. 

"Мінлива хмарність. Без опадів, лише у західних областях місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-східний, на заході країни південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 6-11°, вдень 19-24°, в Карпатах та на узбережжі морів 13-18°", - йдеться у повідомленні.

Водночас у Києві та Київській області на Великдень очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

Температура в області становитиме вночі 6-11°, вдень 19-24°; у столиці вночі 9-11°, вдень 22-24°.

﻿
Теми:
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies