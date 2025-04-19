В Україні на Великдень буде до 24° тепла

Опади очікуються тільки на заході країни.

У неділю, 20 квітня, в Україні вдень буде до 24° тепла, у західних областях місцями пройде короткочасний дощ, можлива гроза, повідомляє Укргідрометцентр.

"Мінлива хмарність. Без опадів, лише у західних областях місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-східний, на заході країни південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 6-11°, вдень 19-24°, в Карпатах та на узбережжі морів 13-18°", - йдеться у повідомленні.

Водночас у Києві та Київській області на Великдень очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

Температура в області становитиме вночі 6-11°, вдень 19-24°; у столиці вночі 9-11°, вдень 22-24°.