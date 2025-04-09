У четвер в Україні продовжить лютувати негода

Синоптики попереджають про хуртовини, заморозки та ожеледицю.

Український гідромецтентр попередив про стихійні та небезпечні метеорологічні явища по Україні в четвер, 10 квітня.

За інформацією синоптиків, у Карпатах прогнозують значний сніг, хуртовину. У західних, Житомирській та Вінницькій областях на дорогах ожеледиця, вдень пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с.

«Погодні умови ускладнятимуть роботу енергетичних, будівельних та комунальних підприємств, призведуть до порушення руху транспорту на дорогах», - зауважили в Гідромецтентрі.

Також синоптики нагадали, що будуть заморозки - вночі та вранці 10-11 квітня в повітрі буде 0-5° морозу.