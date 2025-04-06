На Рівненщині через похолодання відновлюють опалення в соціальних закладах

Керівник Рівненської обласної військової адміністрації Олександр Коваль доручив поновити опалення в соціальних закладах області через несприятливі прогнози.
Про це він повідомив у Telegram.
Синоптики на найближчі два дні прогнозують в області снігопад та мороз до 5 градусів. Тому Коваль дав доручення керівникам тих громад, які вже припинили централізоване теплопостачання, відновити його в закладах соціальної сфери, зокрема, - в освітніх та медичних.
"Закликаю водіїв, які вже "перевзулися" на літню гуму, утриматися від поїздок. Усіх інших - врахувати складну погодну ситуацію", - додав Коваль.
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