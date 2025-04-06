На Рівненщині через похолодання відновлюють опалення в соціальних закладах

На найближчі два дні в області прогнозують снігопад та мороз до 5 градусів

Керівник Рівненської обласної військової адміністрації Олександр Коваль доручив поновити опалення в соціальних закладах області через несприятливі прогнози.

Про це він повідомив у Telegram.

Синоптики на найближчі два дні прогнозують в області снігопад та мороз до 5 градусів. Тому Коваль дав доручення керівникам тих громад, які вже припинили централізоване теплопостачання, відновити його в закладах соціальної сфери, зокрема, - в освітніх та медичних.

"Закликаю водіїв, які вже "перевзулися" на літню гуму, утриматися від поїздок. Усіх інших - врахувати складну погодну ситуацію", - додав Коваль.