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На Рівненщині через похолодання відновлюють опалення в соціальних закладах

На найближчі два дні в області прогнозують снігопад та мороз до 5 градусів

На Рівненщині через похолодання відновлюють опалення в соціальних закладах
Фото: pixabay

Керівник Рівненської обласної військової адміністрації Олександр Коваль доручив поновити опалення в соціальних закладах області через несприятливі прогнози. 

Про це він повідомив у Telegram.

Синоптики на найближчі два дні прогнозують в області снігопад та мороз до 5 градусів. Тому Коваль дав доручення керівникам тих громад, які вже припинили централізоване теплопостачання, відновити його в закладах соціальної сфери, зокрема, - в освітніх та медичних.

"Закликаю водіїв, які вже "перевзулися" на літню гуму, утриматися від поїздок. Усіх інших - врахувати складну погодну ситуацію", - додав Коваль.

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