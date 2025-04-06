Речник Повітряних сил: Україна дає партнерам інформацію про атаки РФ, аби союзники модернізували системи ППО

Росіяни працюють над модернізацією своєї балістики і за минулий рік наростив обсяги ракет такого типу, відзначив Юрій Ігнат.

Росія модернізує свою балістику, і Україна ділиться цією інформацією з партнерами, аби і вони модернізували свої системи ППО.

Таку інформацію озвучив в етері телемаратону речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

«Ми бачимо, що при появі в нас систем Patriot ми почали показувати гарні результати: збиття «Кинджалів» було, збиття «Іскандерів». Зараз це робити складніше, адже ворог все ж таки модернізує балістичні ракети. Звісно, Україна цією інформацією ділиться із західними партнерами для того, щоб і там вже цю інформацію брали до уваги й теж модернізували, робили більш ефективною західну зброю. Це стосується і систем Patriot, і систем IRIS-T, і NASAMS», - розповів ігнат.

Речник ПС додав, що «хотілося б нам, щоб і NASAMS, і IRIS-T могли протидіяти балістичній загрозі. Але наразі дійсно тільки система Patriot».

Ігнат відзначив, що за минулий рік росіяни наростили відсоток саме балістичних ракет.