Володимир Зеленський доручив міністру оборони Рустему Умєрову та міністру закордонних справ Андрієві Сибізі активізувати контакти з партнерами щодо систем ППО.

Про це Зеленський сказав у зверненні 6 квітня.

«В контексті «Рамштайну» зустріч готується. Головних завдань два, і це саме ППО, саме «петріоти», і друге завдання – це контингенти, максимальне наближення всіх рішень, опрацювання всіх деталей», - розповів глава держави.

Президент додав, що також доручив на двосторонній основі працювати щодо ППО, і особливо зі США, які «мають достатній потенціал, щоб допомогти припинити будь-який терор». Потрібне відповідне бажання й відповідні рішення, щоб

Також Зеленський заявив, що в сьогоднішньому російському обстрілі були ракети, які окупанти запустили з акваторії Чорного моря. «Партнери знають, які це були судна та з якої частини моря відбувся цей запуск. Це одна з причин, чому Росія спотворює дипломатію, чому Росія не йде на безумовне припинення вогню: вони хочуть залишити собі можливість бити з акваторії моря по наших містах, по наших портах. Припинення вогню на морі – це не тільки про вільне судноплавство й постачання продовольства морем, це передусім про загальну безпеку й про наближення миру», - додав глава держави.

Президент наголосив, що потрібні всі форми тиску на Росію.