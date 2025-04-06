Через російський обстріл на Нікопольщині постраждав цивільний

На Нікопольщині Дніпропетровської області внаслідок російських обстрілів поранено людину. Пошкоджень зазнала інфраструктура та житлові будинки.

Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області.

Ворог застосував уночі по містах і селах Нікопольщини дрони, артилерію та БпЛА. До поліції надійшло 50 повідомлень від громадян за фактами російської агресії.

Росіяни спрямували FPV-дрон на багатоповерхівки у Нікополі. Внаслідок вибуху зазнав осколкових поранень 46-річний чоловік, пошкоджено пʼятиповерхові будинки.

Фото: поліція Дніпропетровської області

Під ворожими ударами опинилися Марганецька, Мирівська, Червоногригорівська та Покровська сільська територіальні громади.

Пошкоджень зазнала інфраструктура, приватні оселі, багатоквартирні будинки, господарські споруди, автомобілі та супермаркет.

Фото: поліція Дніпропетровської області

За уточненою інформацією, минулої доби на Синельниківщині внаслідок атаки ворога постраждали троє людей: 68-річний чоловік, 33-річна жінка та хлопчик 13 років. Пошкоджені житлові будинки та амбулаторію.

За фактами воєнних злочинів відкриті кримінальні провадження за ч. 1 ст. 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу України.