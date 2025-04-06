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Через російський обстріл на Нікопольщині постраждав цивільний

Пошкоджена інфраструктура та житлові будинки.

Через російський обстріл на Нікопольщині постраждав цивільний
Фото: поліція Дніпропетровської області

На Нікопольщині Дніпропетровської області внаслідок російських обстрілів поранено людину. Пошкоджень зазнала інфраструктура та житлові будинки.

Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області.

Ворог застосував уночі по містах і селах Нікопольщини дрони, артилерію та БпЛА. До поліції надійшло 50 повідомлень від громадян за фактами російської агресії.

Росіяни спрямували FPV-дрон на багатоповерхівки у Нікополі. Внаслідок вибуху зазнав осколкових поранень 46-річний чоловік, пошкоджено пʼятиповерхові будинки. 

Фото: поліція Дніпропетровської області

Під ворожими ударами опинилися Марганецька, Мирівська, Червоногригорівська та Покровська сільська територіальні громади.

Пошкоджень зазнала інфраструктура, приватні оселі, багатоквартирні будинки, господарські споруди, автомобілі та супермаркет.

Фото: поліція Дніпропетровської області

За уточненою інформацією, минулої доби на Синельниківщині внаслідок атаки ворога постраждали троє людей: 68-річний чоловік, 33-річна жінка та хлопчик 13 років. Пошкоджені житлові будинки та амбулаторію.

За фактами воєнних злочинів відкриті кримінальні провадження за ч. 1 ст. 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу України.

  • Кількість постраждалих у Кривому Розі на Дніпропетровщині через ракетний удар 4 квітня збільшилась до 75 людей.
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