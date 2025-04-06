Головне за ніч та ранок неділі, 6 квітня: балістична атака на Київ, майже 180 боєзіткнень, День жалоби

Близько п'ятої ранку неділі російська армія атакувала столицю України балістикою. Київська міська військова адміністрація повідомила про роботу ППО.
Станом на 10:45 було відомо про одного загиблого у Дарницькому районі. Як повідомив мер Києва, там виявили тіло загиблого внаслідок атаки ворога чоловіка. Він перебував на вулиці, поруч з епіцентром вибуху. Особу чоловіка встановлюють.
За інформацією мера міста Віталія Кличка, до Дарницького та Оболонського районів викликали медиків. Згодом зʼясувалося, що пошкодження є і в Соломʼянському районі.
Більше інформації – в нашій новині.
Постраждали і три райони Київщини.
Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 178 боєзіткнень, 75 — на Покровському напрямку.
Ворог здійснив 99 авіаударів та близько 5449 обстрілів.
На Лиманському напрямку ворог атакував 26 разів. Намагався просунутись уперед неподалік населених пунктів Новоєгорівки, Новолюбівки, Греківки, Нового, Катеринівки та в бік Зеленої Долини.
Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.
Також Генштаб інформує, що за минулу добу російська армія втратила ще 1330 окупантів. Від початку повномасштабного вторгнення РФ втратила близько 923 670 солдатів.
Про інші втрати ворога – в новині.
Сьогодні вранці російські війська атакували КАБами багатоквартирний будинок у Куп'янську Харківської області.
Унаслідок удару виникла пожежа, двоє людей постраждали.
Кількість постраждалих у Кривому Розі на Дніпропетровщині через ракетний удар 4 квітня збільшилась до 75.
6 квітня в містах та селах України оголошено Днем жалоби за жертвами атаки в Кривому Розі.
Загалом уночі РФ запустила по Україні 132 повітряні цілі.
Сили ППО знищили 13 російських ракет і 40 "шахедів".
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Тримаймося і наближаємо Перемогу!