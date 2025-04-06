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Головне за ніч та ранок неділі, 6 квітня: балістична атака на Київ, майже 180 боєзіткнень, День жалоби

Нічна повітряна атака, 178 бойових зіткнень, бої на Покровському та Лиманському напрямках, втрати окупантів, ворожі обстріли.

Головне за ніч та ранок неділі, 6 квітня: балістична атака на Київ, майже 180 боєзіткнень, День жалоби
Ліквідація наслідків атаки на Київ
Фото: ДСНС України в Telegram

Близько п'ятої ранку неділі російська армія атакувала столицю України балістикою. Київська міська військова адміністрація повідомила про роботу ППО.

Станом на 10:45 було відомо про одного загиблого у Дарницькому районі. Як повідомив мер Києва, там виявили тіло загиблого внаслідок атаки ворога чоловіка. Він перебував  на вулиці, поруч з епіцентром вибуху. Особу чоловіка встановлюють.

За інформацією мера міста Віталія Кличка, до Дарницького та Оболонського районів викликали медиків. Згодом зʼясувалося, що пошкодження є і в Соломʼянському районі.

Більше інформації – в нашій новині.

Постраждали і три райони Київщини.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 178 боєзіткнень, 75 — на Покровському напрямку.

Ворог здійснив 99 авіаударів та близько 5449 обстрілів.

На Лиманському напрямку ворог атакував 26 разів. Намагався просунутись уперед неподалік населених пунктів Новоєгорівки, Новолюбівки, Греківки, Нового, Катеринівки та в бік Зеленої Долини.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що за минулу добу російська армія втратила ще 1330 окупантів. Від початку повномасштабного вторгнення РФ втратила близько 923 670 солдатів.

Про інші втрати ворога – в новині.

Сьогодні вранці російські війська атакували КАБами багатоквартирний будинок у Куп'янську Харківської області.

Унаслідок удару виникла пожежа, двоє людей постраждали.

Кількість постраждалих у Кривому Розі на Дніпропетровщині через ракетний удар 4 квітня збільшилась до 75.

6 квітня в містах та селах України оголошено Днем жалоби за жертвами атаки в Кривому Розі.

Загалом уночі РФ запустила по Україні 132 повітряні цілі.

Сили ППО знищили 13 російських ракет і 40 "шахедів".

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося і наближаємо Перемогу! 

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