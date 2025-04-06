На Харківщині росіяни атакували житлові будинки та навчальний заклад

Упродовж доби російська армія атакувала населені пункти Харківщини ударними безпілотниками і з важкої артилерїі.

Про це повідомляє очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Російська авіація атакувала Куп'янськ КАБами. Унаслідок обстрілів зруйновано приватний будинок та господарчу споруду, пошкоджено вікна багатоквартирного житлового будинку, двох приватних будинків та ліцею, покрівлю та скління вікон міськради. Горіли балкони на 4-му та 7-му поверсі дев'ятиповерхового багатоквартирного будинку. Також на відкритій території горіла посадка.

Фото: ДСНС

У с. Івашки Богодухівського району пошкоджено два приватні будинки, господарчі споруди та ЛЕП. У с. Козача Лопань Харківського району пошкоджено чотири приватні будинки, у с. Слатине — 14.

У с. Старий Салтів Чугуївського району внаслідок обстрілу безпілотниками типу "Шахед" на території навчального закладу горів намет з будівельними матеріалами та меблями на площі 450 м.кв.

У с. Борова Ізюмського району сталося займання господарчої споруди та покрівлі приватного будинку.