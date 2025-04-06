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Ворог за добу здійснив майже 450 обстрілів по Запорізькій області

Під ворожими ударами опинилися 9 населених пунктів.

Ворог за добу здійснив майже 450 обстрілів по Запорізькій області
обстріли Запорізької області
Фото: Запорізька ОВА

Впродовж доби, 5 квітня, окупанти завдали 449 ударів по 9 населених пунктах Запорізької області.

Про це повідомляє начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Зокрема, російська армія здійснила 2 авіаційних удари по Степовому та Гуляйполю. 

249 БпЛА різної модифікації атакували Степове, Камʼянське, Лобкове, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне та Новодарівку. 

4 обстріли з РСЗВ накрили Степове, Гуляйполе та Щербаки. 

194 артудари завдано по території Степового, Камʼянського, Лобкового, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Новодарівки.

Надійшло одне повідомлення про пошкодження приватного будинку. Мирні жителі не постраждали.

  • Пізно ввечері 5 квітня ворог атакував шахедами Миколаїв. У будинках виникли пожежі. Відомо про чотирьох постраждалих. 
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