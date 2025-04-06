Ворог за добу здійснив майже 450 обстрілів по Запорізькій області

Надійшло одне повідомлення про пошкодження приватного будинку. Мирні жителі не постраждали.

194 артудари завдано по території Степового, Камʼянського, Лобкового, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Новодарівки.

4 обстріли з РСЗВ накрили Степове, Гуляйполе та Щербаки.

Зокрема, російська армія здійснила 2 авіаційних удари по Степовому та Гуляйполю.

Про це повідомляє начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

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