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Унаслідок російських обстрілів на Херсонщині постраждали семеро людей

Ворог атакував житлові квартали населених пунктів.

Унаслідок російських обстрілів на Херсонщині постраждали семеро людей
На Херсонщині через ворожий обстріл спалахнув житловий будинок
Фото: ДСНС

За добу російська армія обстріляла майже 30 населених пунктів Херсонщини. Через ворожі обстріли постраждали семеро цивільних. 

Про це повідомляє начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Берислав, Веселе, Велетенське, Гаврилівка, Зеленівка, Кізомис, Козацьке, Костирка, Львове, Микільське, Михайлівка, Молодіжне, Надеждівка, Новоолександрівка, Олександрівка, Ольгівка, Осокорівка, Понятівка, Правдине, Садове, Станіслав, Софіївка, Томина Балка, Урожайне, Хрещенівка, Червоний Маяк, Шляхове та місто Херсон.

Російські військові били по житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили  багатоповерхівку та 6 приватних будинків. Пошкоджено стільникову вежу та приватні автомобілі.

"Через російську агресію 7 людей дістали поранення", — зазначив очільник ОВА.

  • У Херсонській області чоловік постраждав через спробу розібрати вибухонебезпечний предмет.
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