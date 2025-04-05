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На Херсонщині травмувався чоловік, який хотів самостійно розібрати снаряд

Унаслідок 46-річний потерпілий дістав мінно-вибухову і черепно-мозкову травми, контузію.

На Херсонщині травмувався чоловік, який хотів самостійно розібрати снаряд
Фото: Генштаб ЗСУ

У Херсонській області чоловік постраждав через спробу розібрати вибухонебезпечний предмет, повідомили в обласній військовій адміністрації.

Житель Посад-Покровського намагався самостійно розібрати снаряд, внаслідок чого стався вибух.

Унаслідок 46-річний потерпілий дістав мінно-вибухову і черепно-мозкову травми, контузію, а також уламкові поранення обличчя, ушкодження ока та перелом плечової кістки. 

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Його у тяжкому стані шпиталізували до лікарні. 

“Закликаємо: не торкайтеся підозрілих предметів і не приносьте їх додому. Вибухівка може спрацювати будь-якої миті. У разі виявлення небезпечної знахідки — одразу звертайтеся до поліції або рятувальників”, ‒ зазначили в ОВА.

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