На Херсонщині травмувався чоловік, який хотів самостійно розібрати снаряд

У Херсонській області чоловік постраждав через спробу розібрати вибухонебезпечний предмет, повідомили в обласній військовій адміністрації.

Житель Посад-Покровського намагався самостійно розібрати снаряд, внаслідок чого стався вибух.

Унаслідок 46-річний потерпілий дістав мінно-вибухову і черепно-мозкову травми, контузію, а також уламкові поранення обличчя, ушкодження ока та перелом плечової кістки.

Його у тяжкому стані шпиталізували до лікарні.

“Закликаємо: не торкайтеся підозрілих предметів і не приносьте їх додому. Вибухівка може спрацювати будь-якої миті. У разі виявлення небезпечної знахідки — одразу звертайтеся до поліції або рятувальників”, ‒ зазначили в ОВА.