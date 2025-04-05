Радник Трампа заявив, що жодна зі сторін у війні не отримає те, що хоче
Радник Трампа заявив, що жодна зі сторін у війні не отримає те, що хоче
У двох районах Києва сталися вибухи. Є жертви (оновлено)
У двох районах Києва сталися вибухи. Є жертви (оновлено)
Росія атакувала Кривий Ріг балістикою. Кількість жертв зросла (оновлення)
Росія атакувала Кривий Ріг балістикою. Кількість жертв зросла (оновлення)
У Києві двох працівників Ощадбанку запідозрили в знятті з рахунку померлого клієнта майже 65 тисяч доларів
У Києві двох працівників Ощадбанку запідозрили в знятті з рахунку померлого клієнта майже 65 тисяч доларів
«Такі дрібниці»: соціальна драма з присмаком похмурої різдвяної казки
«Такі дрібниці»: соціальна драма з присмаком похмурої різдвяної казки
Микола Азаров планує стати в Росії академіком, попри нульовий індекс Хірша
Микола Азаров планує стати в Росії академіком, попри нульовий індекс Хірша
Впізнати своїх. Як повертають імена загиблим оборонцям
Впізнати своїх. Як повертають імена загиблим оборонцям
Причіпна гармата «Богдана» йде у серійне виробництво
Причіпна гармата «Богдана» йде у серійне виробництво
У Дніпрі внаслідок вибуху автомобіля загинув місцевий посадовець, його дружина постраждала (оновлено)
У Дніпрі внаслідок вибуху автомобіля загинув місцевий посадовець, його дружина постраждала (оновлено)
ГоловнаСуспільствоЖиття

У неділю та понеділок в Україні падатиме мокрий сніг

Цієї ночі заморозки в повітрі 0-3°, температура вдень 1-4° тепла. На решті території дощ та мокрий сніг, на південному сході вночі без опадів.

У неділю та понеділок в Україні падатиме мокрий сніг
Фото: nta.ua

Завтра у західних, Житомирській та Вінницькій областях вночі падатиме невеликий, вдень помірний мокрий сніг, на дорогах ожеледиця.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланнями на Укргідрометцентр.

Вночі заморозки в повітрі 0-3°, температура вдень 1-4° тепла. На решті території дощ та мокрий сніг, на південному сході вночі без опадів.

Температура вночі та вдень 1-6° тепла. На півдні, сході країни та Дніпропетровщині вночі 4-9° тепла, вдень 10-15°.

В Карпатах вночі невеликий, вдень помірний сніг, температура вночі 3-8° морозу, вдень 0-5° морозу.

Вітер північно-західний, на сході та південному сході країни - південно-західний, 7-12 м/с, вдень у західних, східних та південно-східних областях пориви вітру 15-20 м/с.

В Києві дощ та мокрий сніг, вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі та вдень 4-6° тепла.

Як повідомляє Центральна геофізична обсерваторія ім. Бориса Срезневського, найвища температура вдень 6 квітня в Києві була зафіксована в 1968 році і склала 24,7° тепла, найнижча вночі – 6,6° нижче нуля в 1942 році.

В понеділок, 7 квітня, в Україні невеликий сніг, на сході країни невеликий дощ, у південних, вдень і в західних областях без опадів. Вітер північно-західний, на сході та південному сході країни - південно-західний, 7-12 м/с.

В Україні, крім сходу та південного сходу, вночі заморозки в повітрі 0-5°, температура вдень 1-4° тепла. На сході та південному сході вночі та вдень 3-8° тепла.

В Карпатах вночі невеликий сніг, вдень без опадів, температура вночі 6-11° морозу, вдень 0-5° морозу.

В Києві невеликий сніг, вітер північно-західний, 7-12 м/с. Вночі заморозки в повітрі 0-2°, температура вдень 1-3° тепла.

﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies