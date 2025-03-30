У низці областей України завтра значно дощитиме

Температура вдень 10-15°, у південнних та центральних областях 13-18°.

Завтра, 31 березня Україні прогнозують хмарну погоду з проясненнями, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

На Закарпатті, Прикарпатті, південному сході, вдень і в північно-східній частині помірні, у Дніпропетровській, Донецькій та Харківській областях місцями значні дощі.

На решті території невеликі дощі, лише вночі у більшості південних та центральних областей без опадів.

Вітер переважно східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 4-9° тепла, у південно-східній частині до 11°; вдень 10-15°, у південнних та центральних областях 13-18°.