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У неділю в низці областей України пройдуть дощі

У Карпатах вночі очікують на помірний мокрий сніг.

У неділю в низці областей України пройдуть дощі
прогноз погоди на 30 березня 2025 року

Гідрометцентр оприлюднив прогноз погоди в Україні на 30 березня.

Support LB.ua

За інформацією синоптиків, буде хмарно з проясненнями. Вночі у південній частині, більшості центральних, східних областей та на Закарпатті помірні (в Донецькій області місцями значні) пройдуть дощі. Вдень у центральних, східних, північних областях та на Закарпатті місцями невеликі дощі, а на решті території без опадів. 

Вітер переважно східний, 5-10 м/с, вночі у східних областях місцями пориви сягатимуть 15-20 м/с.

Температура вночі становитиме  2-7° тепла, у південній частині 6-11°; вдень 10-15° (у центральних областях місцями 5-10° тепла), у південно-східній частині 13-18°.

У Карпатах вночі випаде помірний мокрий сніг, вдень місцями пройде невеликий дощ; температура вночі коливатиметься від 3° тепла до 2° морозу, вдень 2-7° тепла.

  • 29 березня Гідрометцентр попередив про сильний вітер і пилову бурю в кількох областях України. 
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