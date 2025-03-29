У неділю в низці областей України пройдуть дощі

Гідрометцентр оприлюднив прогноз погоди в Україні на 30 березня.
За інформацією синоптиків, буде хмарно з проясненнями. Вночі у південній частині, більшості центральних, східних областей та на Закарпатті помірні (в Донецькій області місцями значні) пройдуть дощі. Вдень у центральних, східних, північних областях та на Закарпатті місцями невеликі дощі, а на решті території без опадів.
Вітер переважно східний, 5-10 м/с, вночі у східних областях місцями пориви сягатимуть 15-20 м/с.
Температура вночі становитиме 2-7° тепла, у південній частині 6-11°; вдень 10-15° (у центральних областях місцями 5-10° тепла), у південно-східній частині 13-18°.
У Карпатах вночі випаде помірний мокрий сніг, вдень місцями пройде невеликий дощ; температура вночі коливатиметься від 3° тепла до 2° морозу, вдень 2-7° тепла.
- 29 березня Гідрометцентр попередив про сильний вітер і пилову бурю в кількох областях України.