На Нікопольщині через російський обстріл постраждали двоє поліцейських

Одного з постраждалих госпіталізували.

Учора російські окупанти спрямували FPV-дрон на одне з сіл Червоногригорівської громади на Нікопольщині Дніпропетровської області.

Про це повідомляє Національна поліція України.

Унаслідок обстрілу Нікопольського району постраждали двоє працівників поліції – одного з них з осколковими пораненнями госпіталізовано до лікарні.

"Загалом впродовж минулої доби чергові частини поліції опрацювали майже сорок повідомлень про ворожі удари з артилерії та дронів-камікадзе. Під удари потрапили місто Нікополь, Марганецька та Покровська сільська територіальна громади", — ідеться у повідомленні.

Пошкоджень зазнали дахи та стіни, посічені фасади, вибите віконне скло.

Фото: Нацпол

Сьогодні від ранку окупанти здійснили повторний обстріл. Слідчі працюють на місцях обстрілів та встановлюють наслідки атаки.