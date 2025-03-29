Рубіо: програма документування злочинів проти дітей в Україні не фінансується (уточнено)
Рубіо: програма документування злочинів проти дітей в Україні не фінансується (уточнено)
Ілларіон Павлюк і Лариса Денисенко написали заяву на вихід з "Українського ПЕН" через рішення не виключати Юрія Винничука
Внаслідок різанини на вулиці в Амстердамі поранені 5 людей
Внаслідок різанини на вулиці в Амстердамі поранені 5 людей
Генштаб розповів про наслідки масованого обстрілу Полтави
Генштаб розповів про наслідки масованого обстрілу Полтави
Уроки Азербайджану для України в контексті угоди зі США щодо рідкісноземельних металів
Уроки Азербайджану для України в контексті угоди зі США щодо рідкісноземельних металів
В Офісі Президента відповіли на заяву Путіна про "тимчасову адміністрацію" для України
В Офісі Президента відповіли на заяву Путіна про "тимчасову адміністрацію" для України
Унаслідок ударів по Харкову росіяни поранили 11 людей, зокрема дитина (оновлено)
Унаслідок ударів по Харкову росіяни поранили 11 людей, зокрема дитина (оновлено)
Венс у Гренландії зробив кілька скандальних заяв про приєднання острова до США
Венс у Гренландії зробив кілька скандальних заяв про приєднання острова до США
У М'янмі відбувся сильний землетрус, значні руйнування є і в Таїланді. Загинули понад 1000 людей (оновлено)
ГоловнаСуспільствоВійна

На Нікопольщині через російський обстріл постраждали двоє поліцейських

Одного з постраждалих госпіталізували.

На Нікопольщині через російський обстріл постраждали двоє поліцейських
Наслідки обстрілу Нікопольщини
Фото: Дніпропетровська ОВА

Учора російські окупанти спрямували FPV-дрон на одне з сіл Червоногригорівської громади на Нікопольщині Дніпропетровської області. 

Про це повідомляє Національна поліція України.

Унаслідок обстрілу Нікопольського району постраждали двоє працівників поліції – одного з них з осколковими пораненнями госпіталізовано до лікарні.

"Загалом впродовж минулої доби чергові частини поліції опрацювали майже сорок повідомлень про ворожі удари з артилерії та дронів-камікадзе. Під удари потрапили місто Нікополь, Марганецька та Покровська сільська територіальна громади", — ідеться у повідомленні.

Пошкоджень зазнали дахи та стіни, посічені фасади, вибите віконне скло.

Фото: Нацпол

Сьогодні від ранку окупанти здійснили повторний обстріл. Слідчі працюють на місцях обстрілів та встановлюють наслідки атаки. 

﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies