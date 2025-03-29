На Нікопольщині через російський обстріл постраждали двоє поліцейських

Учора російські окупанти спрямували FPV-дрон на одне з сіл Червоногригорівської громади на Нікопольщині Дніпропетровської області.
Про це повідомляє Національна поліція України.
Унаслідок обстрілу Нікопольського району постраждали двоє працівників поліції – одного з них з осколковими пораненнями госпіталізовано до лікарні.
"Загалом впродовж минулої доби чергові частини поліції опрацювали майже сорок повідомлень про ворожі удари з артилерії та дронів-камікадзе. Під удари потрапили місто Нікополь, Марганецька та Покровська сільська територіальна громади", — ідеться у повідомленні.
Пошкоджень зазнали дахи та стіни, посічені фасади, вибите віконне скло.
Сьогодні від ранку окупанти здійснили повторний обстріл. Слідчі працюють на місцях обстрілів та встановлюють наслідки атаки.