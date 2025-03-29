Сили оборони відбили спробу російського штурму на Покровському напрямку

Ворог зазнав втрат у живій силі і техніці.

Сили ооброни відбили спробу російського штурму на Покровському напрямку. Ворог зазнав втрат.

Про це повідомляє ОСУВ "Хортиця".

"Чорні Запорожці продовжують відбивати ворожі штурми на Донеччині. Цього разу ворог вирішив атакувати позиції наших воїнів значною кількістю піхоти. Цей план зазнав краху", — кажуть військові.

Втрати ворога становлять:

59 солдатів, 26 з яких — знищено;

5 одиниць техніки;

71 ворожий дрон був приземлений системами РЕБ.

Чорні Запорожці відбили ворожий штурм у співпраці з 59-ю окремою штурмовою бригадою імені Якова Гандзюка, 35-ю окремою бригадою морської піхоти імені контрадмірала Михайла Остроградського та 414-ю окремою бригадою ударних безпілотних авіаційних систем "Птахи Мадяра".