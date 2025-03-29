Унаслідок ударів по Харкову росіяни поранили 11 людей, зокрема дитина (оновлено)
Унаслідок ударів по Харкову росіяни поранили 11 людей, зокрема дитина (оновлено)
У М'янмі відбувся сильний землетрус, значні руйнування є і в Таїланді. Загинули понад 1000 людей (оновлено)
Венс у Гренландії зробив кілька скандальних заяв про приєднання острова до США
Венс у Гренландії зробив кілька скандальних заяв про приєднання острова до США
Рубіо: програма документування злочинів проти дітей в Україні не фінансується (уточнено)
Рубіо: програма документування злочинів проти дітей в Україні не фінансується (уточнено)
В Офісі Президента відповіли на заяву Путіна про "тимчасову адміністрацію" для України
В Офісі Президента відповіли на заяву Путіна про "тимчасову адміністрацію" для України
Генштаб розповів про наслідки масованого обстрілу Полтави
Генштаб розповів про наслідки масованого обстрілу Полтави
Уроки Азербайджану для України в контексті угоди зі США щодо рідкісноземельних металів
Уроки Азербайджану для України в контексті угоди зі США щодо рідкісноземельних металів
Ілларіон Павлюк і Лариса Денисенко написали заяву на вихід з "Українського ПЕН" через рішення не виключати Юрія Винничука
Внаслідок різанини на вулиці в Амстердамі поранені 5 людей
Внаслідок різанини на вулиці в Амстердамі поранені 5 людей
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни перекидають військову техніку з Криму на Херсонський напрямок, — "АТЕШ"

Серед солдатів росармії спостергіаються панічні настрої.

Росіяни перекидають військову техніку з Криму на Херсонський напрямок, — "АТЕШ"
Російська військова техніка у Курській область, Росія, 11 серпня 2024
Фото: EPA/UPG

Окупанти почали перекидати ППО і РЕБ із окупованого Криму на ТОТ Херсонщини, що свідчить про зростання паніки серед російських військових. 

Про це повідомляє партизанський рух "АТЕШ".

Агенти "АТЕШ" інформують про зростання паніки серед російських військових на Херсонському напрямку.

"Після серйозних втрат у районі лінії бойового зіткнення командування вживає термінових заходів для посилення оборони — зокрема за рахунок перекидання техніки з Криму", — ідеться в повідомленні.

Зокрема, росіяни активно транспортують комплекси радіоелектронної боротьби для придушення зв'язку і протидії українським БПЛА, артилерії та авіації.

"Також фіксується зростання кількості засобів ППО, особливо поблизу стратегічних напрямків", — додають в "АТЕШ".

Такий поспіх викликаний не тільки втратами техніки, а й високою смертністю серед російських солдатів.

"Суттєву роль у цьому відіграють точні координати, які українські сили отримують від партизанів і місцевих жителів", — кажуть партизани.

﻿
Теми: , , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies