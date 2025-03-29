Росіяни перекидають військову техніку з Криму на Херсонський напрямок, — "АТЕШ"

Окупанти почали перекидати ППО і РЕБ із окупованого Криму на ТОТ Херсонщини, що свідчить про зростання паніки серед російських військових.

Про це повідомляє партизанський рух "АТЕШ".

Агенти "АТЕШ" інформують про зростання паніки серед російських військових на Херсонському напрямку.

"Після серйозних втрат у районі лінії бойового зіткнення командування вживає термінових заходів для посилення оборони — зокрема за рахунок перекидання техніки з Криму", — ідеться в повідомленні.

Зокрема, росіяни активно транспортують комплекси радіоелектронної боротьби для придушення зв'язку і протидії українським БПЛА, артилерії та авіації.

"Також фіксується зростання кількості засобів ППО, особливо поблизу стратегічних напрямків", — додають в "АТЕШ".

Такий поспіх викликаний не тільки втратами техніки, а й високою смертністю серед російських солдатів.

"Суттєву роль у цьому відіграють точні координати, які українські сили отримують від партизанів і місцевих жителів", — кажуть партизани.