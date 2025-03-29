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Уночі ворог атакував базу відпочинку на Сумщині

Зафіксовано руйнування.

Уночі ворог атакував базу відпочинку на Сумщині
обстріли Сумщини
Фото: поліція Сумщини

Російські окупанти у ніч на 29 березня атакували базу відпочинку в Охтирському районі Сумщини. 

Про це повідомляє Сумська ОВА.

"Уночі ворог знову атакував Сумщину безпілотниками. Внаслідок чергового обстрілу руйнувань зазнала база відпочинку в Охтирському районі. На щастя, обійшлося без постраждалих", —зазначають в ОВА.

На місцях ударів працює слідчо-оперативна група поліції. Правоохоронці фіксують кожен доказ злочинів окупантів, документують масштаби руйнувань. 

За даним фактом розпочато кримінальне провадження відповідно до статті 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу України.

Фото: поліція Сумщини

За даними Сумської ОВА, уночі та зранку росіяни здійснили 36 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 146 вибухів. Обстрілів зазнали Юнаківська, Білопільська, Лебединська, Краснопільська, Боромлянська, Чернеччинська, Великописарівська, Есманьська громади.

  • На Сумщині спостерігається підвищена активність штурмових і диверсійно-розвідувальних груп російських загарбників, які активізувалися на кордоні РФ із Сумською областю.
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