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Уранці росіяни атакували дронами ще дві громади Дніпропетровщини

Станом на раонк 29 березня унаслідок масованої атаки РФ у Дніпрі постраждала 21 людина.

Уранці росіяни атакували дронами ще дві громади Дніпропетровщини
обстріли Дніпропетровщини
Фото: Сергій Лисак

Унаслідок вечірньої масованої ворожої атаки "шахедами" у Дніпрі відомо про 21 постраждалого. Також ворог вдарив уранці 29 березня по Нікопольщині та Синельниківщині.

Про це інформує очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Усю ніч у Дніпрі йшла ліквідація наслідків вчорашньої масованої атака шахедами. Пожежі, що виникли, приборкані. Зокрема, загасили вогонь й на території ресторанного комплексу. За інформацією на ранок загалом постраждала 21 людина. Наймолодшим серед них – 19 років. Найстаршому – 74", – ідеться у повідомленні. 

У лікарнях залишаються 13 потерпілих. Лікарі надають усю необхідну допомогу. 

За уточненими даними, вогонь знищив чотири приватні будинки, ще щонайменше десять пошкоджені. Понівечені й декілька багатоповерхівок, навчальний заклад, адмінбудівля, складські приміщення, гаражі. 

Потрощені десятки автівок, є знищені мотоцикли.

Вже зранку РФ атакувала Нікопольщину. Ворог вдарив дроном-камікадзе по Марганецькій громаді. Поцілив БпЛА і по Межівській громаді на Синельниківщині. Там потрощило дах приватної оселі.

Оборонцям неба вдалося збити на Дніпропетровщині 16 БпЛА. 

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