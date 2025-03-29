Уранці росіяни атакували дронами ще дві громади Дніпропетровщини

Станом на раонк 29 березня унаслідок масованої атаки РФ у Дніпрі постраждала 21 людина.

Унаслідок вечірньої масованої ворожої атаки "шахедами" у Дніпрі відомо про 21 постраждалого. Також ворог вдарив уранці 29 березня по Нікопольщині та Синельниківщині.

Про це інформує очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Усю ніч у Дніпрі йшла ліквідація наслідків вчорашньої масованої атака шахедами. Пожежі, що виникли, приборкані. Зокрема, загасили вогонь й на території ресторанного комплексу. За інформацією на ранок загалом постраждала 21 людина. Наймолодшим серед них – 19 років. Найстаршому – 74", – ідеться у повідомленні.

У лікарнях залишаються 13 потерпілих. Лікарі надають усю необхідну допомогу.

За уточненими даними, вогонь знищив чотири приватні будинки, ще щонайменше десять пошкоджені. Понівечені й декілька багатоповерхівок, навчальний заклад, адмінбудівля, складські приміщення, гаражі.

Потрощені десятки автівок, є знищені мотоцикли.

Вже зранку РФ атакувала Нікопольщину. Ворог вдарив дроном-камікадзе по Марганецькій громаді. Поцілив БпЛА і по Межівській громаді на Синельниківщині. Там потрощило дах приватної оселі.

Оборонцям неба вдалося збити на Дніпропетровщині 16 БпЛА.