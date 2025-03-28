Головне за п’ятницю, 28 березня: атака на Дніпро, майже 160 боєзіткнень

Бойові дії на Донеччині, 157 бойових зіткнень, ворожі обстріли, землетрус у М'янмі та Таїланді. Яким запам’ятається 1129-й день повномасштабної війни.

Увечері 28 березня Росія атакувала безпілотниками місто Дніпро.

У місті лунали вибухи, спалахували пожежі, повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Згодом начальник Дніпропетровської ОВА повідомив, що внаслідок російської атаки по Дніпру до лікарні доправили чотирьох поранених. Масштабна пожежа сталася у ресторанному комплексі. Зайнялися також багатоповерхівка та приватні будинки.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 на фронті відбулося 157 бойових зіткнень.

Майже половина боєзіткнень від початку доби відбулася на Покровському напрямку.

Активні бойові дії також точились на Торецькому та Лиманському напрямках.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 28 березня – в новині.

За результатами проведених репатріаційних заходів Україна повернула тіла 909 полеглих захисників, повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Слідчими правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС у найкоротші терміни будуть встановлені особи загиблих.

Міжнародна організація World Press Photo оголосила 42 регіональних переможців щорічного конкурсу документальної фотографії, повідомляє Українська асоціація професійних фотографів.

Цьогоріч на конкурс надійшло 59 320 фотографій від 3778 фотографів зі 141 країни світу.

Серед переможців – двоє російських фотографів, одна фотографка з Білорусі, а також знімки двох німецьких документалістів, що торкаються теми російсько-української війни.

Фото української дитини з панічними атаками (можна побачити вище) та пораненого бойовика “ДНР” журі конкурсу поставило у «візуальну пару».

Подробиці та коментарі – в нашій новині.

У М'янмі стався сильний землетрус, значні руйнування є і в Таїланді. Загинули понад 140 людей, сотні поранених.

Більше інформації – в новині.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!